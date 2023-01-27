В Диксон для храма Святителя Николая Чудотворца доставили колокол. Фото: администрация Таймырского Долгано-Ненецкого района

Диксон – один из самых северных населенных пунктов России и самый северный в Красноярском крае. По данным 2021 года в нем живет около 320 человек. В 2010 году в поселке возвели православный храм Святителя Николая Чудотворца. Строили по старорусской технологии – из деревянных брусьев без единого гвоздя. А первое богослужение в храме совершено 4 сентября 2010 года и приурочено к 95-летию Диксона и 68-летию героической обороны поселка во время Великой Отечественной войны.

Однако все эти годы храм был «немым». Его звонница молчала. Но скоро храм Святителя Николая Чудотворца обретет голос. Дело в том, что в Диксон доставили колокол. Его изготовили по инициативе прихожан, которые благодарны всем, кто оказал им безвозмездную помощь. Деньги собирали всем миром – частные пожертвования, средства от предпринимателей. Доставить колокол на край земли помогли «Красиндорстрой» и «Северная звезда». А руководил процессом, договаривался глава городского поселения Николай Бурак.

Сейчас колокол находится в храме, сообщили в администрации Таймырского Долгано-Ненецкого района. Но скоро займет свое место на звоннице. Его установят и освятят к православному празднику Светлой Пасхи, который в 2023 году отмечается 16 апреля. В настоящее время любой желающий может посмотреть на колокол и прикоснуться к святыне.