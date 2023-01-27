Мистическая связь Акиры Куросавы и его Дерсу Узалы: как нашли друг друга режиссер и исполнитель главной роли в оскароносном фильме

Мистическая связь Акиры Куросавы и его Дерсу Узалы. Фото предоставлено Светланой Мунзук

Апрель 1973 года, одна из московских гостиниц. Начались «смотрины» - в номер к японскому режиссеру Акире Куросаве сначала запустили «симпатичных» актеров из Тувы. Одного и другого он выпроводил по-быстрому. Третьим зашел невысокого роста 65-летний актер. Прямо в охотничьей одежде, потому как две недели был в тайге, а когда вернулся, его сразу подхватили под руки и усадили в самолет до Москвы. Спустя полчаса ассистенты приоткрыли дверь и заглянули в номер – режиссер и актер сидели друг напротив друга и о чем-то увлеченно общались через переводчика. Так Акира Куросава нашел своего Дерсу Узалу – Максима Мунзука. Культовый советско-японский фильм вышел на экраны в 1975 году и стал третьим на русском языке, удостоенным «Оскара». А Максима Мунзука и Акиру Куросаву до конца жизни связывала крепкая дружба.

Не сам учился – жизнь учила

О судьбе выдающегося актера впору снять отдельный фильм. Родился в империи Цин 15 сентября 1912 года (в тот год территория Тувы вышла из китайского подчинения). Семья беднейшая, сестер своих не помнит, они умирали в детстве, в том числе и его сестра двойняшка. Ребенок рано остался с отцом взвоем, а в десятилетнем возрасте и вовсе стал круглым сиротой.

Представьте себе мальчишку в таком возрасте: он батрачил на других за еду и одежку. Любопытный от природы, учился всему на лету: у русских – языку, у китайцев – счету. Жадно впитывал все, как губка. Повзрослев, принял сторону советской власти. Даже поехал учиться в Москву. Там же взял себе имя Максим – в честь Максима Горького. А прежнее имя Мунзук превратилось в его фамилию при паспортизации населения республики.

Вместе с супругой Кара-кыс прожили 60 лет. Стали одними из основателей Национального тувинского театра, оба – разносторонние и талантливые, оба – Народные артисты РСФСР и Тувинской АССР. Он – актер, режиссер, певец, педагог, собиратель народного фольклора. Она – актриса, певица, поэтесса. Подарили миру пятерых детей, одна из дочерей Светлана Мунзук рассказала «Комсомольской правде» о создании оскароносного фильма со слов отца.

Максим Мунзук в роли Дерсу Узалы. Фото предоставлено Светланой Мунзук

Случайность? Предопределение

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Точнее людская недоброжелательность: в театре возрастного актера начали «подсиживать». Вроде как пора на пенсию. Некрасиво обошлись. Видимо, кому-то не давали покоя его роли.

- Не могу без слез вспоминать: такие талантливейшие люди могут плодотворно работать на сцене до конца дней своих, таких примеров множество в русском и мировом искусстве. Как болело мое сердце, когда два настоящих больших актера, знающих жизнь, испытавших и счастье, и горе, оказались было не у дел, - с горечью рассказывает Светлана Максимовна.

И вдруг в дверь постучали киношники. В 1971 году выходит на экраны продолжение фильма «Хозяин тайги» - «Пропажа свидетеля», в роли проводника Тэхэ – Максим Мунзук. Именно этот фильм и смотрел Акира Куросава, когда искал своего Дерсу Узалу.

Забегая вперед, скажем: после премьеры фильма «Дерсу Узала» Максима Мунзука буквально завалили предложениями именитые режиссеры, он снялся у Глеба Панфилова, Андрона Михалкова-Кончаловского. С 1977 по 1990 года вышли «Сибириада», «Алмазная тропа», «По следу властелина», «Последняя охота», «Прогулка, достойная мужчин», «Валентина», «Схватка», «Приказ», «Гадание на бараньей лопатке», «Месть», «Под северным сиянием» и другие.

Кадр из фильма "Дерсу Узала", Максим Мунзук и Юрий Соломин. Фото предоставлено Светланой Мунзук

- Отец играл стариков самых разных национальностей Советского Союза – удэгейца, эскимоса, эвенка, коряка, калмыка, корейца. Приходилось даже отказываться от некоторых предложений, если душу не грел сценарий и стандартный персонаж. Да и невозможно переиграть всех таежных стариков необъятной страны.

4 миллиона долларов

Итак, Акира Куросава – культовый японский режиссер, один из самых влиятельных за всю историю кино. Классик, оказавший влияние на историю мирового кино, семь его фильмов входят в рейтинги лучших мировых киноработ. И прочая, и прочая... И при этом любитель русской классики, он адаптировал в своих фильмах Достоевского, Толстого, Горького.

В начале 70-х годов у Куросавы случились проблемы: очередной фильм провалился, собственная кинокомпания обанкротилась, вынужден был расторгнуть контракт с Голливудом. В итоге жизнь потеряла смысл и мастер едва не свел с нею счеты. И вдруг получил предложение, от которого не смог отказаться – сотрудничество с «Мосфильмом». Куросава уже лет двадцать помышлял экранизировать автобиографические записи Владимира Арсеньева, русского путешественника, географа, этнографа, писателя и исследователя Дальнего Востока, два его романа «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала».

На съемки фильма «Мосфильму» выделили 4 миллиона долларов (курс американской валюты в то время составлял меньше рубля). Сверху приказали ни в чем режиссеру не отказывать: если захочет, чтобы подводная лодка всплыла в Уссурийской тайге – она должна будет всплыть.

Коллективное фото, сделанное во время съемок фильма. Фото предоставлено Светланой Мунзук

Самая главная роль

Для режиссера мечта да и только работать непосредственно на месте событий. То есть в СССР, соответственно, актеры должны быть советские. С ролью Арсеньева Куросава определился быстро.

- Было много кандидатов. Куросава плохо знал советских артистов и, в основном, делал так: смотрел фрагменты тех фильмов, где играл тот или иной претендент. Ему предложили «Адъютант его превосходительства», в котором Юрий Соломин исполнил главную роль. Сначала режиссер решил ограничить просмотр двумя сериями из пяти. Смотрел и молчал, затем попросил показать остальные серии. Папа рассказывал, как-то на одной из встреч со зрителями Куросаве задали вопрос: «Почему вы выбрали именно Соломина?» Режиссер ответил: «Он – настоящий», - рассказывает Светлана Максимовна.

А вот исполнителя главной роли – охотника и проводника – пришлось искать дольше. Желающих было много. Любимец режиссера японский актер Тосиро Мифунэ отказался, так как был на гребне популярности и советский проект его не интересовал. Пробовался даже певец Кола Бельды, тот самый, который «Увезу тебя я в тундру». Все не то, не то!

Максима Мунзука и Акиру Куросаву до конца жизни связывала дружба. Фото предоставлено Светланой Мунзук

Куросава продолжал смотреть советские фильмы и вдруг в одном из них, малоизвестном – «Пропажа свидетеля» - увидел в эпизодической роли ЕГО. Маленький человечек бежал с винтовкой перед камерой. Кто это? Выяснив, что актер из Тувы, Куросава тут же потребовал: привезите его!

В Кызыл отправился второй режиссер Владимир Васильев. Пришел к нему домой, а супруга отвечает: «Нет его, на охоте». Ждали актера неделю. А он, едва вернувшись и узнав об этом, оставил дома ружье и тут же направился в гостиницу к Васильеву. Там его под руки и в самолет, в чем был, в Москву, на пробы. На всякий случай прихватили еще двух актеров.

Собеседование проходило в гостинице, где поселился Куросава. Максим Мунзук отвечал всем представлениям режиссера о персонаже. Так что пробы были лишь формальностью. Куросава сам подбирал костюм, бороду и усы. Следил, как наносят грим и шрам на лоб. Перед камерами попросил встать в позу охотника, который ищет на земле следы тигра. Наконец, изучив готовые фотографии, распорядился дать официальное сообщение в ТАСС, что актер Мунзук-сан утвержден на главную роль.

Спокойный человек в очках

- Съемки двухсерийного советско-японского фильма проходили с мая 1974 года по январь 1975 года в районе города Арсеньева. Папа почти каждый день писал письма, подробно рассказывал о происходящем. Делился эмоциями. Называл режиссера уважительным тувинским словом Башкы, в переводе «учитель».

«Сегодня снимали довольно трудный эпизод, – писал он, – и я чувствовал, что Башкы, недоволен мной. Он терпеливо объяснял сцену, без особого напряжения добивался нужного результата. Я сам больше нервничал. Меня поражает его внутренняя сила, выдержка и терпение в работе с актерами, другой бы на его месте давно накричал на меня».

- По письмам отца мы представляли и внешний облик Куросавы. Папа писал: если бы режиссер не сутулился, был бы еще выше. Мунзук был невысок – всего 1,59 метра. В его глазах Куросава с ростом 1,81 метра выглядел почти великаном. Из папиных описаний режиссера: очень спокойный человек в неизменных черных очках, со слегка сипловатым голосом, скупой на похвалу и смех, молчун, большой скромница и неутомимый трудяга.

Редкий кадр: Акира Куросава без очков. Фото предоставлено Светланой Мунзук

«Мы все привыкли, что наш Башкы всегда в очках, но вдруг захотелось их снять и глянуть глубже», – писал нам папа. И это случилось. Съемочная группа порядком обросла, чтобы привести себя в порядок, пригласили парикмахера. Решил подстричься и Акира Куросава. При стрижке ему, конечно, пришлось снять черные очки, и папина мечта сбылась: ему удалось глянуть в глаза этому удивительному человеку. Он писал: «Куросава – сама доброта, он чист, как ребенок, а слегка косоватые глаза придают ему особую прелесть!» А потом отправил нам фотографию, на которой зафиксирован этот момент.

Наивысшая похвала

- Особенно папа ценил молчаливые похвалы режиссера в свой адрес. Есть в фильме эпизод: Дерсу Узала прыгает с плота в реку и хватается за торчащую из воды корягу. Река довольно бурная, режиссер готовил на этот эпизод дублера-спортсмена. На репетициях дублер несколько раз успешно исполнил прыжок. Но отец настоятельно требовал: не надо никакого дублера, прыгать буду сам! Куросава долго не решался. Наконец, разрешил. Мотор, все замерли, тишина, только шум воды. Мунзук прыгает и по тайге разносится громкое «Ура-а-а!» Все члены творческой группы поздравляют его, а Акира Куросава после съемки эпизода молча посмотрел в глаза и обнял. После папа часто вспоминал этот момент и говорил: «Это была наивысшая похвала Башкы».

Осенью того года в уссурийской тайге похолодало раньше обычного, от мороза листья с деревьев опали. А еще не все осенние кадры сняты. Что делать? Куросава после молчаливых раздумий дает задание привезти из Японии искусственные листья. Листья доставили, и все работали над оформлением тайги – прикрепляли их к деревьям.

В минуты, свободные от съемок, режиссер уединялся. Он уходил повыше, туда, где лучше обзор, где открывался прекрасный вид на тайгу. Просто сидел и смотрел. В такие минуты все старались нему не попадаться ему на глаза, не мешать.

Юрий Соломин показывает копию "Оскара". Фото предоставлено Светланой Мунзук

- Для Куросавы не было мелочей. До конца его жизни из Японии в Туву приходили поздравительные открытки: поздравления папе с новым календарным годом и с шагаа – новым годом по лунному календарю. Отец отвечал ему, а порой – забывал. А вот Акира Куросава – нет. Он был поистине велик: помнил нашего папу – скромного трудягу Максима Мунзука.

Под крылом Соломина

Партнер по фильму, разделивший с Максимом Мунзуком экранное пространство, Юрий Соломин сразу же взял над ним шефство. Они быстро нашли общий язык, оба сибиряки (Соломин родом из Читы). «Хоть ты и молодой, но в кино ты старый хрыч! А я и в жизни, и в театре старый хрыч, зато в кино молодой! Ну-ка, помогай мне репетировать, тащи на буксире!» - шутил Максим Монгужукович.

- Он стал другом нашей семьи. В последний раз папа увидел Юрия Мефодьевича весной 1999 года, незадолго до своей смерти, в передаче «Русская коллекция», посвященной семидесятилетию премии Американской академии киноискусства «Оскар». Мы смотрели эту передачу в записи, кассету нам специально привезли из Москвы. Так трогательно. Соломин воочию увидел статуэтку спустя 23 года после награждения. Держась двумя руками за нее, он сказал, глядя прямо в камеру: «Дорогой Мунзук! Я очень надеюсь, что ты смотришь эту передачу. Видишь, Максим Максимович, этой рукой я держусь за себя, а этой – за тебя». После этих слов папа заплакал. Навзрыд.

Копию этого «Оскара» Юрий Соломин лично вручил Светлане Максимовне в июне 2007 года. Сейчас она хранится в Тувинском музее.

Памятник актеру и герою в фойе Национального театра Тувы. Фото предоставлено Светланой Мунзук

Беседы с ушедшими

- Незадолго до смерти к отцу стали приходить те, кто в разное время покинул этот мир. Чаще всего папа беседовал с Акирой Куросавой. Иногда просил привести переводчика: мол, Куросава говорит по-японски, забыл, наверное, что я этого языка не понимаю. Особенно подробно они обсуждали сцену из фильма, в которой старый охотник беседует с огнем. А однажды папа сказал: «Башкы Куросава предлагает мне сниматься в новом фильме». Но с каждым днем и часом речь папы становилась все тише и непонятней, вот уже шевелились только губы. Он продолжал беззвучно беседовать с теми, кто уже ждал его.

Они покинули эту землю друг за другом. 6 сентября 1998 года умер великий режиссер, а 28 июля 1999 года Дерсу Узала ушел продолжать свои беседы с Башкы. И сниматься в его новом фильме – там.

В декабре 2022 года в честь 110-летнего юбилея Народного артиста РСФСР и Тувинской АССР Максима Мунзука, при поддержке президента Русского географического общества Сергея Шойгу в столице Тувы появился памятник в образе героя Дерсу Узалы. Автор Дмитрий Клавсуц. Пока что его презентовали в фойе Национального театра. А с наступлением тепла его перенесут и установят в центр Кызыла.