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27 января 2023 5:22

Мистическая связь Акиры Куросавы и его Дерсу Узалы: как нашли друг друга режиссер и исполнитель главной роли в оскароносном фильме

В Туве в честь 110 летнего юбилея появился памятник актеру Максиму Мунзуку
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Мистическая связь Акиры Куросавы и его Дерсу Узалы. Фото предоставлено Светланой Мунзук

Мистическая связь Акиры Куросавы и его Дерсу Узалы. Фото предоставлено Светланой Мунзук

Апрель 1973 года, одна из московских гостиниц. Начались «смотрины» - в номер к японскому режиссеру Акире Куросаве сначала запустили «симпатичных» актеров из Тувы. Одного и другого он выпроводил по-быстрому. Третьим зашел невысокого роста 65-летний актер. Прямо в охотничьей одежде, потому как две недели был в тайге, а когда вернулся, его сразу подхватили под руки и усадили в самолет до Москвы. Спустя полчаса ассистенты приоткрыли дверь и заглянули в номер – режиссер и актер сидели друг напротив друга и о чем-то увлеченно общались через переводчика. Так Акира Куросава нашел своего Дерсу Узалу – Максима Мунзука. Культовый советско-японский фильм вышел на экраны в 1975 году и стал третьим на русском языке, удостоенным «Оскара». А Максима Мунзука и Акиру Куросаву до конца жизни связывала крепкая дружба.

Не сам учился – жизнь учила

О судьбе выдающегося актера впору снять отдельный фильм. Родился в империи Цин 15 сентября 1912 года (в тот год территория Тувы вышла из китайского подчинения). Семья беднейшая, сестер своих не помнит, они умирали в детстве, в том числе и его сестра двойняшка. Ребенок рано остался с отцом взвоем, а в десятилетнем возрасте и вовсе стал круглым сиротой.

Представьте себе мальчишку в таком возрасте: он батрачил на других за еду и одежку. Любопытный от природы, учился всему на лету: у русских – языку, у китайцев – счету. Жадно впитывал все, как губка. Повзрослев, принял сторону советской власти. Даже поехал учиться в Москву. Там же взял себе имя Максим – в честь Максима Горького. А прежнее имя Мунзук превратилось в его фамилию при паспортизации населения республики.

Вместе с супругой Кара-кыс прожили 60 лет. Стали одними из основателей Национального тувинского театра, оба – разносторонние и талантливые, оба – Народные артисты РСФСР и Тувинской АССР. Он – актер, режиссер, певец, педагог, собиратель народного фольклора. Она – актриса, певица, поэтесса. Подарили миру пятерых детей, одна из дочерей Светлана Мунзук рассказала «Комсомольской правде» о создании оскароносного фильма со слов отца.

Максим Мунзук в роли Дерсу Узалы. Фото предоставлено Светланой Мунзук

Максим Мунзук в роли Дерсу Узалы. Фото предоставлено Светланой Мунзук

Случайность? Предопределение

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Точнее людская недоброжелательность: в театре возрастного актера начали «подсиживать». Вроде как пора на пенсию. Некрасиво обошлись. Видимо, кому-то не давали покоя его роли.

- Не могу без слез вспоминать: такие талантливейшие люди могут плодотворно работать на сцене до конца дней своих, таких примеров множество в русском и мировом искусстве. Как болело мое сердце, когда два настоящих больших актера, знающих жизнь, испытавших и счастье, и горе, оказались было не у дел, - с горечью рассказывает Светлана Максимовна.

И вдруг в дверь постучали киношники. В 1971 году выходит на экраны продолжение фильма «Хозяин тайги» - «Пропажа свидетеля», в роли проводника Тэхэ – Максим Мунзук. Именно этот фильм и смотрел Акира Куросава, когда искал своего Дерсу Узалу.

Забегая вперед, скажем: после премьеры фильма «Дерсу Узала» Максима Мунзука буквально завалили предложениями именитые режиссеры, он снялся у Глеба Панфилова, Андрона Михалкова-Кончаловского. С 1977 по 1990 года вышли «Сибириада», «Алмазная тропа», «По следу властелина», «Последняя охота», «Прогулка, достойная мужчин», «Валентина», «Схватка», «Приказ», «Гадание на бараньей лопатке», «Месть», «Под северным сиянием» и другие.

Кадр из фильма "Дерсу Узала", Максим Мунзук и Юрий Соломин. Фото предоставлено Светланой Мунзук

Кадр из фильма "Дерсу Узала", Максим Мунзук и Юрий Соломин. Фото предоставлено Светланой Мунзук

- Отец играл стариков самых разных национальностей Советского Союза – удэгейца, эскимоса, эвенка, коряка, калмыка, корейца. Приходилось даже отказываться от некоторых предложений, если душу не грел сценарий и стандартный персонаж. Да и невозможно переиграть всех таежных стариков необъятной страны.

4 миллиона долларов

Итак, Акира Куросава – культовый японский режиссер, один из самых влиятельных за всю историю кино. Классик, оказавший влияние на историю мирового кино, семь его фильмов входят в рейтинги лучших мировых киноработ. И прочая, и прочая... И при этом любитель русской классики, он адаптировал в своих фильмах Достоевского, Толстого, Горького.

В начале 70-х годов у Куросавы случились проблемы: очередной фильм провалился, собственная кинокомпания обанкротилась, вынужден был расторгнуть контракт с Голливудом. В итоге жизнь потеряла смысл и мастер едва не свел с нею счеты. И вдруг получил предложение, от которого не смог отказаться – сотрудничество с «Мосфильмом». Куросава уже лет двадцать помышлял экранизировать автобиографические записи Владимира Арсеньева, русского путешественника, географа, этнографа, писателя и исследователя Дальнего Востока, два его романа «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала».

На съемки фильма «Мосфильму» выделили 4 миллиона долларов (курс американской валюты в то время составлял меньше рубля). Сверху приказали ни в чем режиссеру не отказывать: если захочет, чтобы подводная лодка всплыла в Уссурийской тайге – она должна будет всплыть.

Коллективное фото, сделанное во время съемок фильма. Фото предоставлено Светланой Мунзук

Коллективное фото, сделанное во время съемок фильма. Фото предоставлено Светланой Мунзук

Самая главная роль

Для режиссера мечта да и только работать непосредственно на месте событий. То есть в СССР, соответственно, актеры должны быть советские. С ролью Арсеньева Куросава определился быстро.

- Было много кандидатов. Куросава плохо знал советских артистов и, в основном, делал так: смотрел фрагменты тех фильмов, где играл тот или иной претендент. Ему предложили «Адъютант его превосходительства», в котором Юрий Соломин исполнил главную роль. Сначала режиссер решил ограничить просмотр двумя сериями из пяти. Смотрел и молчал, затем попросил показать остальные серии. Папа рассказывал, как-то на одной из встреч со зрителями Куросаве задали вопрос: «Почему вы выбрали именно Соломина?» Режиссер ответил: «Он – настоящий», - рассказывает Светлана Максимовна.

А вот исполнителя главной роли – охотника и проводника – пришлось искать дольше. Желающих было много. Любимец режиссера японский актер Тосиро Мифунэ отказался, так как был на гребне популярности и советский проект его не интересовал. Пробовался даже певец Кола Бельды, тот самый, который «Увезу тебя я в тундру». Все не то, не то!

Максима Мунзука и Акиру Куросаву до конца жизни связывала дружба. Фото предоставлено Светланой Мунзук

Максима Мунзука и Акиру Куросаву до конца жизни связывала дружба. Фото предоставлено Светланой Мунзук

Куросава продолжал смотреть советские фильмы и вдруг в одном из них, малоизвестном – «Пропажа свидетеля» - увидел в эпизодической роли ЕГО. Маленький человечек бежал с винтовкой перед камерой. Кто это? Выяснив, что актер из Тувы, Куросава тут же потребовал: привезите его!

В Кызыл отправился второй режиссер Владимир Васильев. Пришел к нему домой, а супруга отвечает: «Нет его, на охоте». Ждали актера неделю. А он, едва вернувшись и узнав об этом, оставил дома ружье и тут же направился в гостиницу к Васильеву. Там его под руки и в самолет, в чем был, в Москву, на пробы. На всякий случай прихватили еще двух актеров.

Собеседование проходило в гостинице, где поселился Куросава. Максим Мунзук отвечал всем представлениям режиссера о персонаже. Так что пробы были лишь формальностью. Куросава сам подбирал костюм, бороду и усы. Следил, как наносят грим и шрам на лоб. Перед камерами попросил встать в позу охотника, который ищет на земле следы тигра. Наконец, изучив готовые фотографии, распорядился дать официальное сообщение в ТАСС, что актер Мунзук-сан утвержден на главную роль.

Спокойный человек в очках

- Съемки двухсерийного советско-японского фильма проходили с мая 1974 года по январь 1975 года в районе города Арсеньева. Папа почти каждый день писал письма, подробно рассказывал о происходящем. Делился эмоциями. Называл режиссера уважительным тувинским словом Башкы, в переводе «учитель».

«Сегодня снимали довольно трудный эпизод, – писал он, – и я чувствовал, что Башкы, недоволен мной. Он терпеливо объяснял сцену, без особого напряжения добивался нужного результата. Я сам больше нервничал. Меня поражает его внутренняя сила, выдержка и терпение в работе с актерами, другой бы на его месте давно накричал на меня».

- По письмам отца мы представляли и внешний облик Куросавы. Папа писал: если бы режиссер не сутулился, был бы еще выше. Мунзук был невысок – всего 1,59 метра. В его глазах Куросава с ростом 1,81 метра выглядел почти великаном. Из папиных описаний режиссера: очень спокойный человек в неизменных черных очках, со слегка сипловатым голосом, скупой на похвалу и смех, молчун, большой скромница и неутомимый трудяга.

Редкий кадр: Акира Куросава без очков. Фото предоставлено Светланой Мунзук

Редкий кадр: Акира Куросава без очков. Фото предоставлено Светланой Мунзук

«Мы все привыкли, что наш Башкы всегда в очках, но вдруг захотелось их снять и глянуть глубже», – писал нам папа. И это случилось. Съемочная группа порядком обросла, чтобы привести себя в порядок, пригласили парикмахера. Решил подстричься и Акира Куросава. При стрижке ему, конечно, пришлось снять черные очки, и папина мечта сбылась: ему удалось глянуть в глаза этому удивительному человеку. Он писал: «Куросава – сама доброта, он чист, как ребенок, а слегка косоватые глаза придают ему особую прелесть!» А потом отправил нам фотографию, на которой зафиксирован этот момент.

Наивысшая похвала

- Особенно папа ценил молчаливые похвалы режиссера в свой адрес. Есть в фильме эпизод: Дерсу Узала прыгает с плота в реку и хватается за торчащую из воды корягу. Река довольно бурная, режиссер готовил на этот эпизод дублера-спортсмена. На репетициях дублер несколько раз успешно исполнил прыжок. Но отец настоятельно требовал: не надо никакого дублера, прыгать буду сам! Куросава долго не решался. Наконец, разрешил. Мотор, все замерли, тишина, только шум воды. Мунзук прыгает и по тайге разносится громкое «Ура-а-а!» Все члены творческой группы поздравляют его, а Акира Куросава после съемки эпизода молча посмотрел в глаза и обнял. После папа часто вспоминал этот момент и говорил: «Это была наивысшая похвала Башкы».

Осенью того года в уссурийской тайге похолодало раньше обычного, от мороза листья с деревьев опали. А еще не все осенние кадры сняты. Что делать? Куросава после молчаливых раздумий дает задание привезти из Японии искусственные листья. Листья доставили, и все работали над оформлением тайги – прикрепляли их к деревьям.

В минуты, свободные от съемок, режиссер уединялся. Он уходил повыше, туда, где лучше обзор, где открывался прекрасный вид на тайгу. Просто сидел и смотрел. В такие минуты все старались нему не попадаться ему на глаза, не мешать.

Юрий Соломин показывает копию "Оскара". Фото предоставлено Светланой Мунзук

Юрий Соломин показывает копию "Оскара". Фото предоставлено Светланой Мунзук

- Для Куросавы не было мелочей. До конца его жизни из Японии в Туву приходили поздравительные открытки: поздравления папе с новым календарным годом и с шагаа – новым годом по лунному календарю. Отец отвечал ему, а порой – забывал. А вот Акира Куросава – нет. Он был поистине велик: помнил нашего папу – скромного трудягу Максима Мунзука.

Под крылом Соломина

Партнер по фильму, разделивший с Максимом Мунзуком экранное пространство, Юрий Соломин сразу же взял над ним шефство. Они быстро нашли общий язык, оба сибиряки (Соломин родом из Читы). «Хоть ты и молодой, но в кино ты старый хрыч! А я и в жизни, и в театре старый хрыч, зато в кино молодой! Ну-ка, помогай мне репетировать, тащи на буксире!» - шутил Максим Монгужукович.

- Он стал другом нашей семьи. В последний раз папа увидел Юрия Мефодьевича весной 1999 года, незадолго до своей смерти, в передаче «Русская коллекция», посвященной семидесятилетию премии Американской академии киноискусства «Оскар». Мы смотрели эту передачу в записи, кассету нам специально привезли из Москвы. Так трогательно. Соломин воочию увидел статуэтку спустя 23 года после награждения. Держась двумя руками за нее, он сказал, глядя прямо в камеру: «Дорогой Мунзук! Я очень надеюсь, что ты смотришь эту передачу. Видишь, Максим Максимович, этой рукой я держусь за себя, а этой – за тебя». После этих слов папа заплакал. Навзрыд.

Копию этого «Оскара» Юрий Соломин лично вручил Светлане Максимовне в июне 2007 года. Сейчас она хранится в Тувинском музее.

Памятник актеру и герою в фойе Национального театра Тувы. Фото предоставлено Светланой Мунзук

Памятник актеру и герою в фойе Национального театра Тувы. Фото предоставлено Светланой Мунзук

Беседы с ушедшими

- Незадолго до смерти к отцу стали приходить те, кто в разное время покинул этот мир. Чаще всего папа беседовал с Акирой Куросавой. Иногда просил привести переводчика: мол, Куросава говорит по-японски, забыл, наверное, что я этого языка не понимаю. Особенно подробно они обсуждали сцену из фильма, в которой старый охотник беседует с огнем. А однажды папа сказал: «Башкы Куросава предлагает мне сниматься в новом фильме». Но с каждым днем и часом речь папы становилась все тише и непонятней, вот уже шевелились только губы. Он продолжал беззвучно беседовать с теми, кто уже ждал его.

Они покинули эту землю друг за другом. 6 сентября 1998 года умер великий режиссер, а 28 июля 1999 года Дерсу Узала ушел продолжать свои беседы с Башкы. И сниматься в его новом фильме – там.

В декабре 2022 года в честь 110-летнего юбилея Народного артиста РСФСР и Тувинской АССР Максима Мунзука, при поддержке президента Русского географического общества Сергея Шойгу в столице Тувы появился памятник в образе героя Дерсу Узалы. Автор Дмитрий Клавсуц. Пока что его презентовали в фойе Национального театра. А с наступлением тепла его перенесут и установят в центр Кызыла.

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