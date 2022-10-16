Фото: соцсети Полины М.

Певец Ramil’, во время чьего концерта в Красноярске 13 октября погибла 18-летняя студентка из Ачинска Полина М., заявил, что передаст всю прибыль её семье. Как сообщил исполнитель в своем телеграм-канале, он связался с матерью девушки и сообщил о своем намерении помочь им.

- Сегодня я сказал ее маме, что в жизни очень важно оставить след после себя… И я хочу помочь ей в этом… Полиночка,ты всегда будешь в наших сердечках… Отныне ,каждый раз когда мы будем петь песню -«Ангелом», она будет для тебя…, - написал певец в своих социальных сетях.

Напомним, что о гибели девушки стало известно 14 октября. Полине М. стало плохо еще до начала мероприятия. Молодой человек студентки вынес её на руках из клуба и передал врачам скорой, но спасти её не удалось. В сети начали появляться разные причины гибели – наркотики, надышалась дымом от концертного генератора, серьезная болезнь - но друзья и близкие Полины рассказали «КП-Красноярск», что девушка ничем не болела и никогда не употребляла наркотики.

Подробнее о том, что произошло в тот вечер во время концерта, можно прочесть по ссылке.

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Первым об этом сообщил сам певец в своем телеграм-канале, но почти сразу удалил, так как люди в комментариях начали обвинять погибшую – мол, наркоманка... Позднее возникла вторая версия: якобы девушка надышалась дыма из концертного генератора. (подробнее)