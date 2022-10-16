Красноярский гонщик Дамир Идиятулин во время российского чемпионата по дрифту потерял колесо и улетел в бетонную стену

Фото: соцсети Дамира Идиятулина

В Сочи во время квалификационного заезда в рамках седьмого этапа Российской дрифт-серии красноярский гонщик Дамир Идиятулин попал в страшное ДТП. Пилот во втором заезде потерял колесо, из-за чего машина полностью потеряла управление и на полном ходу влетела в бетонную стену.

До смягчающих удары покрышек Идиятулин не дотянул буквально несколько метров. Но, к счастью, гонщик остался жив, получив незначительные травмы, чего не скажешь о его автомобиле. В RDS (Российская Дрифт Серия) рассказали, что сейчас идет выяснение всех обстоятельств аварии. Ну а для Дамира чемпионат закончен, пилот не может пока сесть за руль – врачи, обследовавшие его после столкновения со стеной, рекомендовали завершить сезон.

Дамир Идиятулин – участник команды SINTEC FRESH AUTO DRIFT. До аварии он занимал лидирующие позиции в гонке, позволявшие ему претендовать на титул Чемпиона.

Напомним, что сейчас в Сочи проходит седьмой этап Российской Дрифт Серии – где лучшие гонщики страны соревнуются между собой как в личном, так и в командном зачете. Заезд проводится на «Сочи Автодром», расположенном на побережье Черного моря.