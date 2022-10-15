В город на Енисее SHAMAN приехал 11 октября и перед выступлением прогулялся по центру Фото: Людмила БОРОДИНА

В Красноярске выступил SHAMAN. Его называют главным музыкальным открытием года и по праву считают одним из самых востребованных артистов России. В разных городах он дал более 30 сольных концертов подряд с полным аншлагом, а каждая его новая песня мгновенно становится всенародным хитом.

В город на Енисее SHAMAN приехал 11 октября и перед выступлением прогулялся по центру. Чтобы избежать излишнего внимания, артист решил прибегнуть к нехитрой маскировке — надел медицинскую маску и панаму, скрывающую знакомые всей стране белые дреды.

Только корреспондент «КП-Красноярск» смогла безошибочно узнать знаменитого артиста среди посетителей местной достопримечательности — парохода «Святитель Николай», на котором в разное время плавали и последний российский император Николай II, и первый лидер советского государства Владимир Ульянов. Оказалось, что автор суперхитов «Встанем» и «Я русский», любит таким образом, избегая лишней суеты и толпы поклонников, побольше узнать о местах, где он бывает.

— У нас великая страна, простирающаяся на тысячи километров с севера на юг и с востока на запад, одна из величайших мировых культур. Постоянные гастроли помогают мне ближе познакомиться с Россией. Увидеть ее разной. Прикоснуться к тысячелетней истории, — признался SHAMAN и добавил, — Конечно, плотный график не позволяет где-то надолго останавливаться, все приходится впитывать на ходу, на бегу, на лету. Когда позволяет время, особенно в бесконечных перелетах, много читаю, слушаю аудиокниги.

Обычные экскурсии, которые ему постоянно предлагают устроить организаторы концертов, поклонники и даже главы регионов, слишком формальны.

— Я не люблю, когда все вылизано, подготовлено и нельзя свернуть с маршрута вправо или влево, оглядеться, подумать. В этом нет искренности, — вздыхает певец.

Поэтому, когда в расписании есть свободная минутка, он обязательно просит остановить его в том или ином месте по ходу маршрута, чтобы самому все потрогать, посмотреть и почувствовать.

—Такие места, где писалась история российского государства, наша история — они наполнены особым значением и какой-то своей внутренней красотой, даже если с виду не особо приметны. Это места силы. Здесь я и вдохновляюсь писать новые песни.

После краткой беседы кумир миллионов россиян продолжил прогулку по пароходу. Его особое внимание привлекли крохотные каюты и верхняя палуба, на которой он долгое время стоял, любуясь видом осеннего Енисея. А потом несколько раз ударил на прощание в корабельную рынду (колокол) и уехал давать концерт. В «Гранд Холле Сибирь» этим вечером было не протолкнуться — несколько тысяч билетов на сольник SHAMAN разобрали уже за месяц до выступления.

Где еще можно встретить популярного артиста, представители его команды комментировать наотрез отказались, зато поклонники уже изучают карты городов, в которых у SHAMAN запланированы выступления в ближайшее время.

СПРАВКА КП

Пароход-музей «Святитель Николай» является одним из самых старых в России. Он был построен в 1886 году по заказу сибирского промышленника Александра Михайловича Сибирякова. В конце XIX века он славился своей скоростью и комфортабельностью помещений для пассажиров, среди которых были такие знаменитые личности, как цесаревич Николай Александрович Романов, будущий и последний император России Николай II, а также Владимир Ильич Ленин, который на этом пароходе был этапирован к месту своей ссылки.

SHAMAN — сейчас один из самых востребованных артистов страны, открывший в 2022 году новую страницу российского шоу-бизнеса. Только на YouTube количество просмотров клипов на его песни уже приближается к 240 миллионам, а каждое выступление проходит с неизменным аншлагом.

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