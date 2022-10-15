Сжег любовницу и дочь заживо: житель Тувы устроил пожар в доме. Фото: скрин-шот видео

Громкое ЧП в Туве: там местный житель учинил жестокую расправу над своей любовницей и ее 15-летней дочкой. Произошло все дачном обществе «Дар» в Каа-Хеме. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Оказалось, что в этот день дома было много народа. Родственники выпивали, общались, но после большой дозы алкоголя между ними вдруг началась ссора.

— В ходе распития между сожителями возникла ссора, из-за которой мужчина, облив пол кухни бензином, зажег зажигалку, в результате чего огонь мгновенно распространился по всему дому, — рассказали в ведомстве.

Женщина и ее дочка-подросток спастись не смогли, они погибли на месте. Остальных людей смогли вывести на улицу племянники погибшей. Они рискнули собственными жизнями ради этого.

Пострадавшие госпитализированы с ожогами различной степени. Уголовное дело завели по факту убийства двух лиц.