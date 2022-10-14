«Жизнь продолжается, и она прекрасна»: Дмитрию Хворостовскому исполнилось бы 60 лет

Дмитрий Хворостовский Фото: Мария ЛЕНЦ

16 октября 2022 года великому баритону Дмитрию Хворостовскому исполнилось бы 60 лет. 22 ноября 2022 года исполнится пять лет, как его с нами нет. Как прошли эти годы для самых близких людей?

Родители. «Максимка звонит часто»

После ухода единственного сына родители поставили ему памятник на Новодевичьем кладбище, не взяв на это ни копейки «посторонних» денег. Мама, Людмила Петровна, дописала и издала книгу «История семьи. Сибирская сага», посвященную династии Хворостовских-Тетериных-Вебер.

Родители Дмитрия Хворостовского - Людмила Петровна и Александр Степанович Фото: Михаил ФРОЛОВ

Родители приезжали в Красноярск на погребение части праха единственного сына и на открытие первого Фестиваля Дмитрия Хворостовского, который уже стал традицией и в этом году пройдет в третий раз. Как будто торопились. Ведь силы уже не те.

Рассказывает Александр Степанович Хворостовский:

- Мы стали ветхие, 86 и 84 года, падаем болезненно, травматично, ходим с болью, встаем с болью. Я обычно просыпаюсь часа в три ночи, и больше не могу уснуть. По хозяйству хлопочет Людмила Петровна, и стирает сама, машинка старая, все на нервах. Иногда добрые люди приносят готовую еду, а так сами. Со старшими внуками нет общения (близнецы Даниил и Александра родились в 1996 году, - прим Ред).

Дмитрий Хворостовский Фото: Мария ЛЕНЦ

Младшая внучка Нина учится в колледже, дома не живет, приезжает раз в две недели ненадолго. А Максимка звонит часто, через день или каждый день. Он любит нас, подолгу разговаривает, рассказывает, где был, что делал. Он что-то закончил, а специальности нет. Я переживаю, советую учиться и получить специальность. Сейчас на работу его не берут, даже одно время был официантом в ресторане.

- Он же поет, играет на гитаре?

- Поет и играет. Но пение – это многолетний труд. Дима был гением, а, например, таким как я нужен педагог. Я и сам учился. А маленький Дима, ему было года три, сидя на полу, меня корректировал. Если что не так, говорил, мне тебя жалко. Я по другому спою, а он - а сейчас не жалко. Уже тогда понимал.

Мне очень много звонят, люди хотят со мной общаться, присылают книги о Диме. Сейчас к 60-летию много событий и в Москве, и в Красноярске. Приглашают. Но я уже полгода не выхожу из дома.

- В Красноярск не планируете вернуться?

- Сил совсем нет.

- У них действительно нет помощников, Людмила Петровна не терпит чужих в доме. Уговариваем. Убеждаем. Пока единственное, на что они согласились – на врача, который следит за их здоровьем, - подтверждает заведующая экспозиционно-выставочным отделом Красноярского краеведческого музея Яна Стародубцева, которая уже много лет собирает архив Дмитрия Хворостовского.

Дмитрий Хворостовский Фото: Мария ЛЕНЦ

Его пополняют новыми экспонатами друзья и поклонники артиста, но главное – родители. В этом году они передали в музей хрустальную вазу – Гран-при конкурса ВВС «Лучший голос мира 1989» (Кардифф, Великобритания). Именно на этом конкурсе 27-летний Хворостовский совершил прорыв, после которого его ждали всегда и везде, а зарубежная пресса писала: «Пришел, спел и победил!». Впервые она будет выставлена публично в этом году в Красноярске к юбилею певца.

Напомним, Дмитрий Хворостовский, став всемирно известным, вел гастрольную «кочевую» жизнь, но несмотря на это, звонил своим родителям каждый день. Из любой точки мира. Теперь вместо него звонит внук Максим.

Вдова. «Ты навсегда в моем сердце»

Дмитрий и Флоранс Хворостовские были вместе 18 лет. Красивая история любви, двое детей, семейное счастье, всемирная слава – и вдруг смертельная болезнь, победить которую пока невозможно. В последние дни своей жизни Дмитрий говорил жене: «Фло, ты мне обещаешь быть счастливой? Жизнь продолжается, и она прекрасна».

Флоранс Хворостовская Фото: Мария ЛЕНЦ

Как она живет без него, знает только она сама. А мы можем судить об этом только по социальным сетям, где Флоша, так Дмитрий ласково, на русский манер, звал свою жену итальянку, все пять лет пишет практически одну и ту же фразу «Ты навсегда в моем сердце».

Но летом этого года СМИ сообщили о новом романе 52-летней Флоранс. Ее избранником стал 48-летний Джордж Кларк, британский архитектор, писатель и очень известный телеведущий. Кларк в разводе, за его плечами два брака и трое детей.

Вдова Хворостовского встречается с популярным британским телеведущим Джорджем Кларком. Фото: соцсети.

Двоюродный брат Хворостовского Алексей Зархин рассказал, что родные покойного артиста в курсе о новом романе его вдовы, поддерживают ее и желают ей только счастья: «Мы должны понимать, что если женщина не поддерживает свою женственность, она довольно быстро превратится в «старую леди». Тогда она никому не станет интересна — ни ее детям, ни кому-либо еще. Поэтому, каким бы великим ни был ее покойный муж, и как бы сильно она его ни любила, нам всем, ее детям и общественности — нужна яркая, живая, красивая Флоранс».

Пятеро детей. «Папа наблюдает и гордится»

Дмитрий Хворостовский был многодетным отцом. В первом браке с артисткой кордебалета Светланой Ивановой у него родились двойняшки Даниил и Александра. Кроме того, он удочерил дочь супруги Марию. Плюс двое детей в браке с Флоранс, Максим и Нина. Все они живут не в России.

Уже после смерти отца Мария, ей сейчас 40 лет, вышла замуж и родила двух детей. Причем, на свою свадьбу она пригласила всех своих братьев и сестер и Флоранс Илли-Хворостовскую.

Концерт памяти Дмитрия Хворостовского, 2018 год. Красноярск Фото: Мария ЛЕНЦ

Остальные четверо детей пробуют себя в творчестве. Близнецам 26 лет, Александра - художник, Даниил играет на соло-гитаре. Максиму 19 лет, он играет на гитаре, поет и пишет музыку в стиле джаз, блюз, рок. Но талант отца в оперном пении ему не передался.

Самая младшая дочь, Нина, ей 15, играет на скрипке, фортепиано, занимается актерским мастерством и танцами, поет. В интернете можно найти ролик и послушать, как это у нее получается.

В июле этого года Флоранс Илли Хворостовская поздравила сына Максима с 19-летием и написала слова, которые можно отнести ко всем его детям: «…папа наблюдает за тобой и гордится».

А в это время

Хворостовский незримо присутствует в родном Красноярске

Памятники Дмитрию Хворостовскому поставлены в Красноярске и в Москве, о нем пишут книги, его имя получили знаковые места Красноярска: аэропорт, институт искусств, театр оперы и балета, музыкальная школа, где он учился.

Памятник Дмитрию Хворостовскому в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

- Это важно, но этого недостаточно, - считает Наталья Агаханова, директор Красноярского Фонда развития искусств имени Дмитрия Хворостовского. – Важно органично вписать его имя в ткань города, чтобы он незримо присутствовал, стал «гением места». В этом году наш Фонд уже сделал мобильную оперу-прогулку, которая проходит по местам, где прошло его детство. Еще мы хотим обозначить все здания в Красноярске, которые так или иначе связаны с ним. В планах на 2023 год арт-объекты, напоминающие о Хворостовском и виртуальная карта творчества. На ней так много стран и городов, что даже не верится, как один человек смог объединить мир, настолько много сделать в своей жизни. Также планируем создать постоянную экспозицию о нем в театре оперы и балета, где начинающий певец Хворостовский впервые вышел на сцену. Мы уже приобрели на аукционах костюмы, в которых он выступал на зарубежных сценах. И, конечно, очень хочется построить в Красноярске концертный зал мирового уровня и назвать его именем Дмитрия Хворостовского. А одна из главных задач нашего Фонда – помощь родителям Дмитрия Александровича. Это наша самая большая ценность. Несмотря на возраст, они очень самостоятельные, и мы делаем для них только то, что они соглашаются принять. Александр Степанович по-прежнему поет, Людмила Петровна рассказывает истории, это чудесная и очень трогательная пара.

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