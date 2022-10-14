«Помогите, я тут!»: норильчанку от неадекватного мужа спасла СМС работодателю

В Норильске девушка спаслась от неадекватного мужа с помощью СМС Фото: Мария ЛЕНЦ

13 октября в Норильске спасли 29-летнюю девушку, которую удерживал в квартире бывший муж. Об этом «КП-Красноярск» сообщил собственный источник.

Все началось с того, что норильчанка не пришла на работу. Ее работодатель забеспокоился и пришел к ней домой, но ему никто не открыл. Тогда он пришел в квартиру, где она жила с бывшим мужем. В этот момент ему на телефон пришло СМС - «Помогите, я тут!».

Вскоре на место приехали полицейские и сотрудники МЧС. Квартиру взломали и обнаружили напуганную раненую девушку. Рядом находился совершенно неадекватный бывший муж. В итоге мужчину задержали и отвезли в отделение. Девушку же увезла скорая помощь.

«КП-Красноярск» направила запрос в пресс-службу МВД по Красноярскому краю.