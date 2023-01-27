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Общество27 января 2023 0:00

В Красноярске на выходных потеплеет до -2 градусов

Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на выходных 28-29 января 2023 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске на выходных потеплеет до -2 градусов

В Красноярске на выходных потеплеет до -2 градусов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на грядущих выходных ожидается ощутимое потепление. Прогноз составили синоптики Gismeteo.

В субботу, 28 января, в Красноярске днем ожидается около -4 градусов и снегопад. Сила ветра составит около 4-9 метров в секунду. Ночью похолодает до -7 градусов, а снег прекратится.

В воскресенье дневная температура понизится до -2 градусов. Синоптики прогнозируют небольшой снегопад, а также сильнейший ветер, порывы могут составить до 15 метров в секунду. Ночью же резко похолодает, ожидается до -11 градусов.

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