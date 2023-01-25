Красноярский эксперт рассказал, как не попасть на деньги при оформлении ДТП

При плохой погоде ДТП случаются в разы чаще Фото: Мария ЛЕНЦ

Зима в Красноярске для автомобилистов – город-миллионик с большим количеством машин – это всегда лотерея: попадешь в ДТП или нет. Суровые погодные условия, любители погонять, не соблюдать дистанцию и очень торопливые водители ежедневно создают тысячи аварийных ситуаций, сотни из которых заканчиваются столкновением.

Начинается оформление: вызов ГИБДД или составление европротокола, выяснение отношений со вторым водителем (оба могут считать себя правыми и не признавать вину), общение со страховой, много других важных действий, ошибка в которых может повлиять на то, какую сумму возмещения ущерба получит пострадавший, или получит он её вовсе?

На каждом этапе существуют свои подводные камни. Натыкаясь на них можно потерять деньги, лишиться машины на очень долгий срок, а то и вовсе из пострадавшего внезапно превратиться в виновника.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Обо всех тонкостях оформления автомобильной аварии (самостоятельно или с сотрудниками ГИБДД), а также важных действиях после, корреспонденту «Комсомольской правды-Красноярск рассказал специалист по ДТП Роман Назаров.

НЕ ДОСМОТРЕЛ

- Самая частая проблема при оформлении ДТП – это незафиксированные повреждения автомобиля. Не внутренние, скрытые, которые можно увидеть только при ремонте или на экспертизе, а именно внешние по корпусу. Причем это может произойти не только во время самостоятельного оформления. Водители чаще всего не эксперты и просто упускают что-то по незнанию, но иногда такое происходит и с сотрудниками ГИБДД. Обычный человеческий фактор: представьте, 3 часа ночи, темнота, метель - можно просто не разглядеть что-то очень мелкое, но, безусловно, важное и дорогостоящее.

Вписать поврежденные детали в протокол через время большая проблема, ведь водитель ставит свою подпись и прописывает очень важную фразу: «С повреждениями согласен».

Иногда приходится доказывать через суд, что повреждения получены именно в этом ДТП Фото: Роман Назаров

Согласился с написанным набором повреждений? Значит страховая по умолчанию их и оплатит. А то, что тут еще порог замят, фара треснула или бампер – твои проблемы. Доказывать причастность этих повреждений именно к этой аварии придется через суд.

Можно, конечно, подать заявление в ГИБДД. Специалисты рассмотрят его и вынесут свой вердикт. По закону, они могут вносить изменения до 6 месяцев, пока все участники не объявятся, не согласятся и не поставят свою подпись – а значит, все это время водитель не может обратиться в страховую за выплатами, машина будет стоять разбитая. И не факт, что через 6 месяцев можно получить желаемый результат.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Поэтому если водитель попадает в серьезное ДТП, где машина сильно повреждена – лучше на месте вызывать эксперта, который осмотрит машину, правильно укажет все внешние повреждения, отличив новые от старых, и не упустит ничего важного.

Если всё же пострадавший берется это делать самостоятельно, то необходимо сделать максимально качественные фото и видео ДТП с 4 сторон с привязкой к геолокации. На фото должны быть хорошо видны госномера участников, место столкновения. А также отдельно заснять все-все-все повреждения - это в будущем может очень сильно пригодиться.

ИЗ ПОСТРАДАВШЕГО В ВИНОВНИКА

Один из самых ключевых моментов на месте аварии – составление схемы ДТП. Тут очень многое зависит от внимательности водителей – место столкновения, окружающие этот участок знаки, понимание на какой территории произошла авария, дворовая или нет, да и многое другое. Приведу пример ДТП, которое произошло на моих глазах в Красноярске в декабре:

Белая Mazda, выезжая со двора, поворачивала налево, перпендикулярно ему ехал черный Ford. Во время поворота белого авто они столкнулись передними углами. Повреждения не серьезные, но ремонт обойдется довольно в приличную сумму.

Водитель черного Ford уверен, что он прав, ведь автолюбитель на Mazda выезжал со двора, а значит должен был его пропустить. Водитель белой машины тоже уверен, что прав Ford, свою вину он признал. У него были сомнения, конечно, но не в том ключе. От моей помощи он отказался, ну и ГИБДД они вызывать не стали, решили мелкое происшествие оформить самостоятельно.

Но вот есть такой маленький момент: место, где они столкнулись, тоже считается дворовой территорией. Нет знака «Главная дорога», который бы давал черному Ford приоритет при проезде. И эта деталь существенно меняет картину аварии.

Ведь по правилам, именно черный автомобиль должен был пропустить белый, так как у него помеха справа. И именно он является виновником.

Но водитель Mazda свою вину признал, а значит потерял компенсацию от страховой на ремонт, будет чинить машину за свой счет, а также у него сразу же подорожала страховка автомобиля. Он, конечно, может одуматься, обратиться к юристам, подать в суд – но после признания вины это довольно трудоемкий и долгий процесс.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще один пример аварии, которая очень часто встречается в Красноярске: представьте себе 2 полосы во встречном направлении, достаточно широкие. Но с одной стороны полоса наполовину занята припаркованными машинами в один ряд, вторая свободна. Два автомобиля одновременно проезжают этот участок во встречном направлении, задевают друг друга боковыми частями.

Пытаясь выяснить, кто же виноват, водители начинают замерять расстояния не от бордюра до бордюра, чтобы определить середину проезжей части и понять, кто на чью полосу залез, а от бордюра до припаркованных машин.

По сути, с чьей стороны стояли припаркованные автомобили, то есть, у кого была помеха, тот и должен уступить, чтобы потом воспользоваться освободившейся проезжей частью. И если водителя с помехой не пустили проехать, то имели на это полной право.

Это довольно популярная схема у автоподставщиков: водители не имеют права без сотрудников ГИБДД проводить замеры, но мошенники начинают таким образом давить на второго участника, чтобы склонить его к признанию вины. А «вовремя» приехавшая поддержка автоподставщиков помогает психологически дожать другого водителя: «Да тут несерьезные повреждения, давай 10-15 тысяч рублей, и разойдемся, зачем страховкой платить, время терять».

На проезжую часть нельзя выходить без светоотражающего жилета - можно спровоцировать новое ДТП или серьезно пострадать Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще один фактор: сместив место удара в ту или иную сторону всего на 10-15 см можно из пострадавшего стать виновником, так как уже не в тебя въехали, пока ты был на своей полосе, а ты выехал на встречку. Этим автоподставщики тоже активно пользуются.

ЗА ВЫПЛАТОЙ В СТРАХОВУЮ

Казалось бы, что сложного? Собрал все свои справки, подал их в страховую и ждешь либо выплаты, либо направления на ремонт. Ну съездил, показал машину эксперту и больше никаких проблем. Но нет, тут тоже можно ошибиться и остаться без средств.

Иногда так бывает, что при обращении, человек заранее подписывает согласие на выплаченную сумму, и подтверждает, что оспаривать её не собирается – сам того не осознавая. В кипе документов, где-то обычным шрифтом, не примечательно, но эти несколько пунктов вносятся. Причем сколько будет выплачено, еще неизвестно, но клиент страховой уже согласен на все.

Кстати, так могут поступить и эксперты от страховой, осматривающие автомобиль после ДТП – в документе будет галочка «от разбора автомобиля отказался». И вот в списке на калькуляцию для выплаты внутренние повреждения не учитываются, соответсвенно деньги за них не будут перечислены, или ремонт этих деталей не будет оплачен. Ну а что, пострадавший сам не захотел разбирать машину!

Эксперты работают с ДТП круглосуточно Фото: Роман Назаров

Но вернемся к выплатам. Хорошо, если сумма компенсации от страховой устраивает пострадавшего – а как быть, когда нет? Начинаются суды, где представители компании предоставляют согласие на выплаченную сумму, лично подписанное клиентом, отказ от разбора и вот он уже остается без необходимых денег, но со счетом на судебные расходы.

Следующий момент – это выбор между ремонтом и выплатой денег от страховой. Когда человек попадает в ДТП и оказывается невиновным, то страховая обязана отремонтировать его авто в своих лицензированных автосервисах, либо с согласия пострадавшей стороны выплатить ему деньги. Когда страховая перечисляет деньги в автосервис, она их перечисляет без учёта износа автомобиля. Сколько стоит деталь – столько и оплатит.

А вот на руки пострадавшему из выплаты минусуется износ: машина несколько лет проездила по дорогам? Значит, вычитаем из суммы определенный процент. Есть база РСА (российский союз автостраховщиков – прим.ред.), где зафиксирована средняя стоимость запчастей на каждую модель автомобиля. По факту, на руки пострадавший получит гораздо меньше, чем страховая перечисляет автосервису.

Кстати, хочу отдельно отметить, что если автомобиль невиновной стороны на гарантии, то она может добиться права ремонтировать его у официального дилера за счет страховой. Сложно, но вполне реально.

Ну и в конце небольшая памятка, что нужно обязательно сделать, если вы попали в ДТП:

- Убедитесь в том, все ли с вами, вашими пассажирами и другими участниками ДТП в порядке. Нет ли травм, не нужна ли кому-то помощь.

- Выходите на проезжую часть только надев светоотражающий жилет. Купите его себе, бросьте на всякий случай в бардачок и пусть он там лежит. Во-первых это положено по закону, во вторых – шоковое состояние после аварии. Можно случайно попасть под колеса другого автомобиля или устроить еще одно ДТП.

- Еще одна вещь, которую нужно сделать в первые минуты – сфотографируйте машину и госномер второго участника аварии. Иногда бывает так, что пока разбирались, все ли живы, здоровы, начали вызывать эксперта, ГИББД, второй водитель, понимая, что он виноват, просто уезжает с места аварии. Если его не смогут найти – выплаты или ремонта от страховой не будет.

На следующей неделе «КП-Красноярск» разберет совместно с автоэкспертом Романом Назаровым самые популярные виды автоподстав в Красноярске и расскажет, что же делать, если водитель все же не смог избежать мошенников на дороге.