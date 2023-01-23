«Несите молока, покажу вам Высоцкого!»: как в Сибири снимался «Хозяин тайги»

Владимир Высоцкий. Фото: архив Владимира Шестерни

Приехал однажды Станислав Говорухин в гости к Владимиру Высоцкому и Валерию Золотухину, а те решили угостить его молочным поросенком. И обратились к местной Марье Ивановке: «Где купить поросенка?» Она им в ответ: «А чего искать, у меня в загоне бегает – ловите». Нет, это не анекдот. Это случилось в 1968 году во время съемок фильма «Хозяин тайги», которые проходили в глухом селе в двухстах километрах от Красноярска. И хоть фильм не стал блокбастером, но для жителей Выезжего Лога это было мегасобытие, в котором ониВ принимали самое активное участие. За два месяца много интересных и забавных историй случилось здесь, о Владимире Высоцком вспоминают с теплотой. Накануне дня рождения актера и барда (25 января) «КП» пообщалась с одним из свидетелей тех событий, Владимиром Персманом. Он тогда был десятилетним мальчишкой, но засветился на экране.

Точки над «И»

Многие «биографы» Высоцкого пишут, что команда «Мосфильма» жила в небольшом городке Дивногорске, в гостинице, а на съемки каждое утро ездили на автобусе. Жители села Выезжий Лог, что на самом юге Манского района (двести километров от Красноярска) справедливо на это обижаются: основная часть натурных съемок проходила у них. В окончательный вариант фильма вошли именно здешние сцены. Артисты пробыли здесь более двух месяцев, с июня по конец августа 1968 года. И только потом отправились в Дивногорск, где пробыли несколько недель и там же устроили банкет по случаю окончания съемок.

Очевидец события - Владимир Персман, бывший глава Выезжелогской администрации. В 1968 году ему было 10 лет, что-то видел сам, что-то услышал от других. Многое рассказал родственник, который помогал на съемках. Люди ведь еще десятки лет вспоминали и обсуждали событие.

Владимир Персман Фото: Мария ЛЕНЦ

Что представлял собой Выезжий Лог в то время. Настоящая глухомань! Как раз подходящая для детективной истории. Наверное, потому «мосфильмовцы» (которые зачастую дальше Урала на натурные съемки не выбирались) решились на такую авантюру – проехать через половину страны. Это сегодня можно из Красноярска домчаться на машине за три часа. А тогда автодорога была – одно название (чтобы добраться до соседнего села за 30 километров, выезжелогцы полдня тряслись на грузовике, автобусов и вовсе не было).

- Но у нас уже была железная дорога, ее запустили в 1964 году. Станция Мана в полутора километрах от нашей деревни, за рекой. Вот на поезде первыми приехали технические специалисты «Мосфильма». Привезли кучу различного оборудования, реквизита. Их всех разместили там же, на станции, в казарме бывшей воинской части. Артисты и режиссер приехали позже и поселились в деревне, их определили на постой по домам.

Местные принимали радушно, приглашали за стол. В Москве на продукты в те годы грех было жаловаться, все по ГОСТУ, все натуральное. Но в деревне-то во все времена в два раза вкуснее, так что никто не отказывался. Валентина Носач, например, взяла себе на квартиру оператора и костюмершу. И часто звала к себе обедать и звездных актеров, и режиссера с супругой. Даже пригласила их на день рождения, где «приговорили» целого тайменя, а потом 21-летняя хозяйка дома лихо отплясывала с Золотухиным.

Владимир Золотухин. Фото: архив Владимира Шестерни

Кто он такой, Высоцкий

Телевидение в селе появилось только в 1979 году. Фильмы сюда привозили нечасто по причине плохой дороги. О существовании кино местные жители, конечно, знали, но имена приехавших артистов ни о чем не говорили. Что же сделал Владимир Высоцкий первым делом?

- У нас была контора Коопзверопромхоза (в селе разводили песцов и принимали пушнину от охотников, - прим. ред.), в «красном уголке» устроили встречу с артистами. Набился полный зал, человек сто или больше, в дверях стояли, в окнах толпились, на полу сидели. Высоцкого ведь у нас никто до этого никто не знал. И он два часа выступал на сцене, совершенно бесплатно. Пел свои песни, рассказывал о себе, о том, как снимался фильм «Вертикаль», который вышел как раз перед этим. Выступал очень эмоционально. И знаете, о чем потом все жалели? Что никому в голову не пришло записать его живое выступление. У нас в селе было три катушечных магнитофона, в сельсовете в том числе, и никто не подумал принести. Я считаю, что Высоцкий правильно сделал – он сразу расположил к себе людей, о нем у нас вспоминают только хорошее.

Владимир Семенович нашел правильный подход. Каждую бабушку в селе он знал по имени-отчеству, здоровался со всеми. Подружился с некоторыми, например, с Федором Попковым, родственником Владимира Персмана. Попков дублировал их с Кокшеновым в сцене на реке, когда те якобы по бревнам прыгали. В том эпизоде оператор взял в объектив только ноги, без лица. И за моторную лодку Попков тоже отвечал, на которой герои по реке туда-сюда катались.

- Видал я известных актеров, когда отдыхал в Евпатории в 1988 году, там был пляж «для гостей города», эти знаменитости там показали себя. Не буду говорить, кто, но Высоцкий на порядок выше их всех по отношению к рядовым людям, - признался наш собеседник.

Веселые случаи

- А это правда, что Высоцкий гусей воровал?

- Да вы что?! Не было такого никогда, глупости. Они за все платили, что брали у нас, никого ни разу не обидели. Помню, приехал в гости Станислав Говорухин. Решили Золотухин и Высоцкий угостить его молочным поросенком. Говорухин, вы же знаете, снимал фильм «Вертикаль», они там с Владимиром Семеновичем подружились. Обратились к Марии Ивановне: «Где купить поросенка?» Она им в ответ: «А чего искать, у меня в загоне бегает – ловите, который глянется». Друзья решили поручить это дело Золотухину: «Валерка, иди, ты же деревенский, ты умеешь». Долго хохотали, как тот носился по загону, поросята ведь шустрые, как торпеды. Тогда хозяйка показала мастер-класс: «Эх, вы, мужики!» И быстро подхватила одного за ноги.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Самогонка… не без того. Но чтобы злоупотребляла вся съемочная группа, а самогонка лилась рекой – не верьте, не было такого. Если кто приврал, то для красного словца. Местные у себя всегда хранили на разные нужды, но продавали только в двух-трех домах, пол-литра за рубль.

Золотухин, к слову, всегда в форме ходил, в роль вживался. Идут как-то с Высоцким и спрашивают на улице: «А где самогонки купить?» Им указали на дом одной бабули – бутлегерши. Заходят во двор. Бабуля как увидела фиолетовую милицейскую форму – скачками в лес через огороды и ушла. Друзья-товарищи заглянули под навес, увидели, что процесс идет, гонится самогоночка. Покричали, покричали: «Ау, хозяйка»… Никого. Тогда дождались, пока банка наполнится доверху, другую подставили, пару поленьев подкинули в печь, деньги положили рядом и ушли.

Поначалу их двоих поселили в пустом доме, выставленном на продажу. Осветитель выделил мощную, в пятьсот свечей, лампу, ведь Высоцкий часто по ночам писал свои песни. Из воспоминаний Валерия Золотухина:

«А в окна глядели люди, жители Сибири. Постарше поодаль стояли, покуривая и поплевывая семечками, помоложе - лежали в бурьяне, может, даже не дыша; они видели живого Высоцкого, они успевали подглядеть, как он работает. А я спал, мне надоело гонять их, а занавески сделать было не из чего. Милицейскую форму я не снимал, чтобы она стала моей второй шкурой для роли, а жители села думали, что я его охранник. Я не шучу, это понятно, в 1968 году моя физиономия была совсем никому не знакома.

И ребятишки постарше (а с ними и взрослые, самим-то вроде неловко), когда видели, что мы днем дома, приходили и просили меня как сторожа «показать им живого Высоцкого вблизи». И я показывал. Вызывал Владимира, шутил, дескать, «выйди, сынку, покажись своему народу». Раз пришли, другой, третий и повадились – «вблизи поглядеть на живого». И я вежливо и культурно, часто, разумеется, обманно выманивал Володю на крыльцо... пусть, думаю, народ поглядит, когда еще увидит... А потом, думаю (ух, голова!), а чего ради я его за так показываю, когда можно за что-нибудь? Другой раз, когда «ходоки» пришли, я говорю: «Несите, ребята, молока ему, тогда покажу».

Молоко Золотухин любил сильно. Помните сцену в начале фильма, когда его герой собирается ехать в соседний поселок на вызов. Берет двухлитровую кринку молока и залпом красиво выпивает. Так вот – никакого и монтажа – все сам и зараз.

Не просто строчка в фильмографии

Для 27-летнего Валерия Золотухина это была третья роль в кино. Он дебютировал в фильме «Пакет» в роли красноармейца Петьки Трофимова. И так хорошо исполнил, что режиссер Владимир Назаров позвал его в свой новый проект «Хозяин тайги». Золотухин, в свою очередь, предложил на роль сплавщика Ивана Рябова Владимира Высоцкого. Актеры к тому времени уже дружили: во-первых служили вместе в Театре на Таганке, во вторых, снялись в фильме «Интервенция» (он лег на полку на 20 лет и вышел на экраны только в 1987 году).

С подачи Золотухина режиссер Назаров добился, чтобы Высоцкому повысили ставку за съемочный день, хотя он не состоял в Союзе кинематографистов (а таким платили существенно меньше). Центральная пресса уже тогда позволяла себе выпады в адрес неформатного артиста с бунтарским нравом. В том же году была развернута целая кампания по дискредитации его музыкального творчества.

Владимиру Семеновичу захотелось сыграть отрицательного персонажа. Его Рябой – личность волевая, отталкивающая, упрямая. Все шло к тому, что именно он главный преступник. Но к концу режиссер со сценаристом переиграли, вором стал завмаг, а Рябой узнал и пытался с этого поиметь. В общем, очень характерная и удачная роль. Сложно представить в ней кого-то другого. Хотя ему самому роль не нравилась, он хотел внести драматизма в сценарий, но режиссер не пошел на это.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Из письма другу и актеру Вениамину Смехову (тот самый Атос из «Трех мушкетеров»): «Снимают медленно и неохотно. Меня просто совсем медленно. Золотухина несколько скорее, но все равно. Настроение у нас портится, и на душе скребут кошки во время каждой съемки. Эта наша поездка называется «пропало лето». Еще пропал отдых, настроение и мечты».

Для фильма Высоцкий написал три песни: «Дом хрустальный» и «На реке ль, на озере» можно услышать. А «Сколько чудес за туманами кроется» не вошла в картину. В письме к Смехову он поделился: «Я написал две хреновых песни». Вскоре обе после вошли в число лучших песен барда – это «Банька» и «Охота на волков». Впервые они прозвучали именно здесь.

Пара интересных фактов

Высоцкий был физически крепкий и умывался всегда холодной водой. Но купаться в реке не рискнул. Мана здесь неглубокая, но очень холодная, с быстрым течением. Кстати, когда снимали сцену, как Михаил Кокшенов бежит по бревнам, а потом падает в воду для крупного плана, он после вспоминал: «Никто не предупредил, что, во-первых, вода в десять градусов очень бодрит, а во-вторых, сапоги резиновые, чтобы вода в них не попала, обычно перевязывают специальной проволокой. Я этого не знал... Тут же вода наполнила сапоги до самых краев, и меня потащило на дно».

Мана Фото: Мария ЛЕНЦ

Леонелла Пырьева, исполнившая главную женскую роль, местных жительниц не впечатлила, вспоминали: «Нос кверху задирала, вся такая городская, накрашенная». Актриса признавалась: до этой роли у нее была Грушенька в «Братьях Карамазовых». И вдруг повариха. Но ее на эту роль подтолкнул Высоцкий, прямо зазвал, чтобы отвлеклась от смерти мужа (знаменитого режиссера и директора «Мосфильма» Ивана Пырьева).

Массовка

Сельчане принимали участие в съемках. И потому, что платили хорошо (взрослому три рубля за съемочный день, ребенку по рублю). И потому что очень хотелось сниматься. Платили местным, кстати, за все: за корзинку, за поросенка в кадре, за гуся, за собак.

- То, что вы смотрите в фильме, мы вживую видали, как снимается. Лето, июль, самый сенокос, ребятня подростки у матерей со слезами отпрашиваются посмотреть, как кино снимают. Я был одним из них.

Эпизод, где сторож ранним утром подошел к магазину, а там двери открыты и собаки выбегают и грызутся? Хороший такой эпизод. Оказывается, этих двух здоровых собак немного не покормили, потом перед камерой дали им один кусок мяса – и вот они уже исполнили то, что нужно было режиссеру. Кстати, сцену на улице снимали в селе, а внутренний интерьер магазина – уже в павильоне «Мосфильма».

Всего были сняты две массовых сцены для фильма, но в окончательном варианте вошла только одна – когда арестованного по подозрению в ограблении магазина героя Михаила Кокшенова этапировали в райцентр. Людям и репетировать не нужно было особо – это эпизод из реальной жизни: с вечера узнали, что будет грузовая машина, к утру пришли к крыльцу конторы. И как только оно прибыла – ринулись в кузов с мешками, с поросятами, с оказией на рынок добраться. Дороги-то, повторяем, не было, автобусы не ходили, а уехать нужно. Вот, кстати, пацаненок белобрысый, который бегает перед машиной, и был наш собеседник Владимир Персман.

А другая массовая сцена не вошла. По первоначальному замыслу участковому Сережкину – Золотухину сообщили об ограблении магазина, когда он гулял на свадьбе.

Площадка на берегу Фото: Мария ЛЕНЦ

- Снимали в здании, где сейчас сельсовет. Сцена была такая: невеста под два метра ростом, жених поменьше. Все наши женщины красиво песни пели. Затем невеста выносила жениха на руках. Конфеты разбрасывали с подноса, детвора подбирала. Потом второй дубль, третий. Помню, мы тогда полные карманы этих конфет набрали. На девятый дубль конфеты закончились, и у нас их выкупали. На улице невеста несет жениха на мотоцикл «Урал», сажает в люльку, сама за руль и погнала, фата спадает. И снова дубль один, два, три… Эх, не увидели мы эту сцену в фильме.

Режиссер, видимо, решил сделать скромнее. В итоге в фильме было так: участковый дремал дома перед телевизором, когда к нему поздно вечером сообщили в ЧП в поселке, и он поплыл туда на лодке.

Много чего в фильм не вошло. Наснимали километры пленки, а в окончательном варианте фильм занимает всего полтора часа. Жители Выезжего Лога посмотрели его через несколько лет, когда здесь построили клуб и привезли киноаппаратуру. Зал был переполнен, пять дней показывали, по два - три сеанса в день, а люди все шли-шли, чтобы увидеть себя на экране.

Камень, память, фестиваль

В память о тех событиях в июле 1999 года организовали фестиваль «Высоцкий и Сибирь». На берегу Маны обустроили устроили площадку, как раз в том месте, где участковый Сережкин причалил к берегу на лодке,. Два дня поклонники бардовской песни выступали, отдыхали. Так продолжалось несколько лет. Потом вмешались краевое министерство культуры и решило площадку фестиваля перенести на 50 км ближе к краевому центру, к поселку Нарва. Мол, там места больше, народу больше войдет.

Камень на берегу. Фото: Мария ЛЕНЦ

Выезжелогцы поначалу сильно обиделись: какое отношение Нарва имеет к Высоцкому? Он там никогда и близко не проезжал. Но со временем отпустило: нам так лучше – в селе тихо стало, никто не шумит и суету не наводит. А сельчане своим фанатским кругом устраивают вечер памяти, приуроченный ко дню смерти Владимира Высоцкого 25 июля.

А вот огромный камень на берегу никому не отдадут. Знаете, с этим камнем тоже фееричная история была. Писали, что это гипотетический осколок Тунгусского метеорита, найденный в тайге, а анализ красноярских ученых это якобы подтвердил.

Наш собеседник посмеивается: камень устанавливали в его бытность главой села, он-то знает, откуда тот появился. Когда строили второй путь железной дороги, из карьера возили камень. А несколько валунов сбросили по пути. Один из них на тракторе привезли в село и установили на берегу Маны. А на нем памятная пластина с изображением Владимира Высоцкого и строками из песни, которую он написал здесь: «Протопи ты мне баньку по-белому, я от белого света отвык».

Фото: Мария ЛЕНЦ

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