В Хакасии муж сбил насмерть жену на только что купленной новой машине

Фото: МВД по Республике Хакасия

8 октября в Хакасии 34-летний пьяный мужчина на только что купленном авто насмерть сбил свою 43-летнюю жену. Об этом сообщает республиканское МВД.

Трагедия произошла в окрестностях села Бельтировское на трассе Абакан-Ак-Довурак. Семейная пара в гостях «обмывала» покупку автомобиля «Honda Domani». Но застолье не прошло гладко. Супруги поругались, и женщина на эмоциях решила уйти домой посреди ночи пешком.

Однако по пути сибирячка успокоилась и решила позвонить супругу, чтобы доехать до дома вместе. Она сказала, что ждет его на дороге. Мужчина тут же сел за руль, хоть и был пьян. Время стояло ночное, и на неосвещенной дороге трудно было что-то разглядеть. В итоге нетрезвый водитель сбил свою жену. Она скончалась от травм до прибытия скорой помощи.

Прибывшие полицейские проверили водителя на трезвость. В его крови оказалось 0,58 промилле алкоголя, что превышает норму в 3,5 раза. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит до 12 лет колонии.