В Туве готовятся к исторической реконструкции – проводам добровольцев на фронт Фото: Мария ЛЕНЦ

На третий день после начала Великой Отечественной войны Тувинская народная республика, тогда еще отдельное государство, официально заявило, что выступает на стороне Советского союза, фактически – объявляет войну гитлеровской Германии. Сначала жители аграрной республики практически безвозмездно поставляли на фронт коней, мясо, муку, валенки, лыжи и полушубки и многое другое. Такая помощь была бесценна. А в мае 1943 года туда отправился первый отряд добровольцев-тувинцев. Они вступили в Красную Армию и были зачислены в состав 25-го отдельного танкового полка.

В память о таком значимом для республики событии - с того момента прошло уже 80 лет - решено провести историческую реконструкцию проводов добровольцев. Проект называется «Тувинским добровольцам посвящается». Он был выдвинут на конкурс Фонда президентских грантов и попал в число победителей. На реализацию проекта выделен миллион рублей. Инициатива принадлежит общественной организации «Хранители историко-культурного наследия», созданной на базе Национального архива республики. Она и занимается подготовкой.

В региональном правительстве рассказали, что в мероприятии будут задействованы студенты, волонтеры, местные актеры и музыканты. Событие намечено на историческую дату 20 мая, действия развернутся в центре Кызыла – так как взятые за основу постановки события происходили в реальности. Сценарий такой: все начнется с демонстрации трудящихся, которую будет сопровождать конный духовой оркестр. Колонна, украшенная красными флагами и лозунгами, прошествует по улице Щетинкина и Кравченко до здания филармонии (ранее - Дом культуры им. Сталина). Там пройдет торжественное собрание трудящихся. Затем – трогательная сцена прощания под звуки «Интернационала», погрузка добровольцев в автомашины и их отъезд.

Исторические реконструкции в России преимущественно воссоздают эпизоды из военного прошлого. Ежегодно в нашей стране проводится более сотни фестивалей и реконструкций, посвящённых определенным историческим событиям: «Куликово поле», «Времена и эпохи», «Дикое поле» и т.д. Для Тувы реализация проекта «Тувинским добровольцам посвящается» станет первым опытом проведения подобного рода мероприятий.

Авторы проекта убеждены, что участие в реконструкции исторического события оставит неизгладимый след в памяти молодежи, будет способствовать развитию патриотических чувств и послужит толчком к изучению истории своей страны и малой родины.