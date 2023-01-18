«Крошка с ладошку» выросла: как живет Кира Боос из Красноярска, родившаяся весом в 590 граммов

Кира сейчас и после рождения Фото: семейный архив.

Чудесная история Киры из Красноярска подтверждает: в наше время у недоношенных детей (даже с самым маленьким весом) есть все шансы не просто выжить. А нормально жить, ничем не отличаясь от ровесников. С одной такой семьей «Комсомолка» дружит много лет. Наша первая публикация о Кире Боос, которая родилась с весом 590 граммов и ростом 30 сантиметров, появилась в 2016 году. «Крошка с ладошку» - так ее называли даже родители. Недавно мы позвонили маме малышки, Анне, узнать, как дела у ребенка сегодня. Какие у него появились увлечения, планы и мечты?

Фото: семейный архив.

Намечтали дочку, но вместе с ней семье были посланы испытания

Кира - долгожданный второй ребенок в семье. Анна и ее муж Алексей загадывали его и «намечтали» через пять лет после рождения первенца Надежды. Когда стало понятно, что мечта осуществится, вместе с радостью в семью пришли тяжелые испытания. «Интересное положение» будущей мамы отравляли серьезные осложнения. Пять месяцев она провела на сохранении. На сроке 20 недель ее перевели в Краевой перинатальный центр. Там врачам удалось продлить сложную беременность до двадцати пяти недель. Потом отошли воды. Еще 5 дней доктора оттягивали появление на свет сильно недоношенного ребенка. Дальше это стало невозможным. Кесарево сечение. И врачи бросились спасать жизнь и новорожденной, и матери. Та и другая позже очнулись в реанимации.

Кира провела в больнице около трех месяцев. Вот таких крошек могут выходить в перинатальном центре Фото: семейный архив.

Анна вспоминает то время с содроганием:

- 27 апреля стал переломным днем для меня и доченьки. Никто не гарантировал, что мы выживем. Меня тоже пришлось спасать: «безводный» период ударил по здоровью. Сутки я провела в реанимации.

Придя в себя, не могла найти места: как там доченька? Плакать было нельзя. Врачи запретили. Дети чувствуют состояние родителей. Не передать словами, что я пережила: страх, отчаяние, неизвестность…

Кира на празднике «белого лепестка» - Международном дне недоношенных детей в 2022 году Фото: семейный архив.

После отхождения вод меня одолевали сомнения: жива ли еще дочка? Я клала руку на живот, и она сразу отвечала мне толчками изнутри. Будто успокаивала: «Я держусь!» Врачи тоже утешали. Говорили, что даже в таком сложном случае, как наш, у ребенка есть шансы выжить.

Оценивая, какие, Анна честно признается:

- Я и тогда знала, что даже не 50/50, а 90/10. Причем, 90 – за то, что ребенок не выкарабкается. Умом понимала это, но вообще не допускала мысли, что Кирочка не выживет. Такой вариант просто не рассматривался! Если и я перестану верить, то у ребенка вообще не останется шансов.

Можно сказать, что именно искренняя вера (в чудо, бога, высшие силы, достижения медицины) помогла спасти ребенка.

«Когда я подошла к дочке в реанимации, случилось чудо: она открыла глаза»

Мать никогда не забудет первую встречу после родов со своей «кровиночкой»:

- Я увидела ее в реанимации на третьи сутки после появления на свет. Малышка лежала в кувезе в прозрачном боксе. Она была в теплой шапочке и вся в проводах, моя крошка с ладошку. На тот момент она действительно умещалась в ладонях. Я понимала, что она физически не может меня слышать. Но когда я впервые подошла к ней, она вдруг открыла глазки.

Кто-то назовет это простым совпадением, но тот случай стал настоящим дивом и добрым знаком для страдающей матери.

Кира - жизнерадостный ребенок Фото: семейный архив.

Вскоре после рождения Киры ее мама пригласила батюшку из храма при перинатальном центре, и тот окрестил ребенка 9 мая прямо в реанимации.

Семья принимала все возможные варианты для спасения малышки. Чудо-врачи делали свою работу. Мать и родственники ребенка все время за него молились. И все вместе спасли, «вымолили» его. Состояние новорожденной начало улучшаться.

«Она была как маленький драгоценный котенок»

У Анны появилась возможность чаще видеться с дочкой:

- В реанимации на аппарате ИВЛ Кирочка провела три недели. Еще две она училась дышать самостоятельно. Потом мне разрешили приходить к ней каждый день. Это стало второй работой. Я должна была ее увидеть, что бы ни случилось! Наконец, появилась возможность испытать простые радости материнства: брать ребенка на руки, менять ему памперсы (даже самые маленькие были до подмышек).

Я подолгу пела доченьке колыбельные и читала сказки. Общалась с ней, как со взрослой: говорила ей, что она справится. Рассказывала о семье, в которой ее ждут. О том, что старшая сестренка уже выбрала ей имя - Кира.

Дочка стала меня узнавать. Улыбаться она начала уже позже, дома. Ей пришлось догонять сверстников. Но недолго: вопреки прогнозам, она справилась с этой дачей не к трем годам, а к полутора.

Верный пес Грей, который сразу взял Киру под свою охрану и продолжает опекать ее до сих пор Фото: семейный архив.

Домой Киру разрешили забрать только спустя 85 дней после рождения. Обычно мамочки готовят «на выписку» особенную одежду для младенца, но в магазинных нарядах малышка «тонула».

Анна вспоминает:

- Костюмчик для этой особенной даты нам вязали на заказ, в длину он был не больше сорока сантиметров. Но все равно пришлось подворачивать. И это Кирочка уже подросла! При рождении ее рост был всего 30 сантиметров.

Вопреки ожиданиям, какой-то особый уход за ней не понадобился:

- Домой ребенка выписали без кислородной поддержки. Он мог есть. И, что поражало окружающих, совсем не плакал и не кричал. Кира до сих пор отличается невероятной стойкостью. Года в 4 она споткнулась, упала и рассекла подбородок. Так не проронила ни слезинки, пока его зашивали. Единственное, сначала малышка часто болела. Мы заботились о ней и купали ее в любви. Она была как маленький драгоценный котенок. Не только все родственники, но и суровый на вид пес Грей, взяли ее под свою опеку.

Балет, шахматы и рисование: крошка живет полной жизнью

Несмотря на всеобщее обожание, Кира растет вовсе не тепличным растением. В 4 года, когда подошла очередь, она стала ходить в детский сад. Самый обычный. Но в нем был детский театр. И она увлеченно играла во всех сказках: Принцессу, Снежинку, Лисичку, Белочку... А еще у нее проявились способности к рисованию и балету.

Сегодня Кира - самая настоящая принцесса балета Фото: семейный архив.

- Им малышка увлеклась после семейного похода в театр на «Щелкунчика». Загорелась научиться танцевать как артистки на сцене, и мечта не отпускала. Пришлось отвести ее в школу балета. Понимаю, что это тяжелый труд, но это выбор дочки. Она уже делает успехи у станка. Окружающие называют ее принцессой балета! Кто знает, может быть, когда-нибудь она станет королевой.

Недавно Кире исполнилось 7 лет. В этом году она пошла во 2 класс, и у нее появились новые увлечения.

Как говорится: не было бы счастья, да несчастье помогло:

- В пандемию она долгое время не ходила в детский сад. А потом просто отказалась туда возвращаться. Скучно. На тот момент ей исполнилось 6 лет. Сидеть дома еще год она не желала. А идея пойти учиться вызвала у девочки восторг. Пришлось срочно собирать документы и проходить экспертизу, чтобы ее взяли в первый класс раньше положенного возраста. Проблем с учебой у маленькой школьницы не возникает. Даже время на хобби остается. К балету добавились еще и шахматы. Кира прекрасно в них играет, хотя ей совсем недавно показали на школьном занятии, как ходят фигуры.

Рисование она не забросила. Особенно любит изображать свою семью, дом и животных. Причем выбирает самые яркие краски. Психолога, знающего историю Киры, удивили ее работы. Он сказал, что видит за ними обычного жизнерадостного ребенка. Можно сказать, что стресс, который пережил маленький человечек при рождении, остался позади.

Но что стоит за сегодняшними успехами дочки – знает только ее мама:

- Я много занималась с ней дома, потому что понимала все риски для недоношенных детей. В итоге к 6 годам Кира уже умела считать и читать. Писать она тоже научилась до школы. Правда, левой рукой. Но это не стало для семьи сюрпризом: Кира родилась левшой. Это было видно по тому, как она берет игрушки и столовые приборы. Переучивать ее даже в мыслях не было.

В семье Боос не принято ломать детей. Анна поделилась своими соображениями о будущем младшей дочки:

- Я вижу у нее аналитический склад ума и свой взгляд на жизнь. Что выберет этот необычный ребенок, как распорядится своими талантами – даже предполагать не возьмусь. Как многие родители, я мечтаю, чтобы мои дети стали врачами. По принципу: «Свой врач в семье всегда пригодится». Мы с Кирой говорили об этой профессии, и я рассказала, что именно доктора дали ей шанс жить. Возможно, спасать жизни – ее призвание. Она даже согласилась с этим. Как и с тем, что хочет быть летчиком. А, может, балериной, поваром или художником. Для семи лет нормально «примерять» на себя разные профессии. В будущем я поддержу любой выбор дочки. Главное, чтобы она была счастлива и здорова.

Семья Киры Фото: семейный архив.

Комментарий эксперта

Людмила Карпова, кандидат медицинских наук, врач-неонатолог, невролог:

- В наше время высокотехнологичная медицина позволяет выхаживать детей даже с экстремально низким весом. После рождения им создаются условия, приближенные к внутриутробным: тепло, темно и влажно.

Появившихся на свет раньше срока младенцев удается не просто спасти, но и подарить им полноценную жизнь. Пример Киры это подтверждает. Случай был сложный, но проблемы уже позади. Ребенок нормально развивается и после реабилитации ничем не отличается от сверстников. Это не только заслуга врачей, но и родных девочки, которые окружили ее заботой и много с ней занимались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бабушка отмолила внучку, которая родилась с весом всего 590 граммов

Кира Боос из Красноярска родилась на 26 неделе, весом всего 590 граммов. Благодаря вере своих мамы и папы, молитвам бабушки, и чудо-врачам, она выжила, и к полутора годам полностью «догнала» своих сверстников. (Подробнее)

«Темно и что-то пикает»: пятилетняя «малышка с ладошку» из Сибири вспомнила, как ее новорожденной выхаживали врачи

Беременность была непростая. Будущая мама несколько месяцев провела в больнице на сохранении. На 25 неделе отошли воды. Врачи тянули время. (Подробнее)