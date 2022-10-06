В Красноярском крае требуется 1,3 тысячи педагогов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае требуется 1 328 педагогов. Такие данные предоставила региональная служба занятости. Больше всего нехватка кадров отмечается в городах Красноярске – 349, Ачинске – 115, Минусинск – 98 единицы. И в районах: в Курагинском – 48, Богучанском – 23, Сухобузимском – 21 специалистов. Самые дефицитные кадры – учителя начальных классов, русского языка и литературы, иностранных языков.

Что касается трудоустройства, с начала года при содействии краевой службы занятости были закрыты 395 вакансий. В крае действуют несколько программ поддержки учителей, большое внимание уделяется наполнению сельских школ. Со своей стороны служба занятости предлагает желающим пройти переподготовку или повысить квалификацию. В помощь – федеральный проект «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

Приобрести квалификацию можно по таким программам, как «Педагогическое образование: теория и методика начального образования», «Педагогические и информационные технологии организации образовательного процесса в начальной школе (по стандартам Ворлдскиллс)», «Педагогическая деятельность в сфере основного общего и среднего общего образования: учитель истории и обществознания» и другие.