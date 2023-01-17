Мошенники обвинили жительницу Норильска в госизмене и выманили у нее почти 3 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске Красноярского края мошенники запугали девушку обвинениями в государственной изменен и вынудили отдать все деньги. Об этом сообщает пресс-служба местного отделения МВД.

Аферист позвонил 25-летней норильчанке и представился сотрудником полиции. Он сообщил девушке, что та якобы отправляла деньги на Украину, чем нарушила закон, и теперь обвиняется в госизмене.

Но мужчина обнадежил северянку, мол, выход есть – всего-то нужно перевести деньги на уже до боли знакомый многим «безопасный счет». Затем он перевел звонок на «сотрудника банка», который продолжил развод.

«Банковский» аферист дал норильчанке простую инструкцию – на смартфон ей нужно установить программу и ввести номер карты. Затем девушка сняла все деньги в размере 1,3 миллионов рублей, после чего отправила на указанный счет.

Далее она оформила кредит на 1,5 миллиона рублей, которые вновь перечислила мошенникам. Общая сумма ущерба составила 2,8 миллиона рублей. Оставшись без денег и в долгах, норильчанка поняла, что ее обманули.

Девушка отправилась в полицию, которая и завела уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас идет розыск причастных к обману.