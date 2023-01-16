В Хакасии 16-летняя девушка получила ушиб мозга и впала в кому после катания на тюбинге, прицепленном к машине

Фото: ГИБДД

Страшной трагедией обернулось популярное зимнее развлечение – катание на тюбинге, или, как его еще иначе называют, «плюшке». 16-летняя девушка попала в кому с ушибом головного мозга и сотрясением. Как сообщили в ГИБДД, все произошло из-за того, что тюбинг был прицеплен к машине.

Все случилось вечером 14 января. 21-летний парень без водительских прав прицепил к «ВАЗ-2106» «плюшку», завел авто и медленно ехал по проселочным дорогам, везя за собой в тюбинге двоих пассажиров.

В один момент автолюбитель не справился с управлением: его занесло и выкинуло с дороги. Двое человек, сидевшие в плюшке, в буквальном смысле влетели в столб электроопоры. 16-летней девушке не повезло, она серьезно ударилась головой об бетонное основание, получила сотрясение и серьезный ушиб головного мозга. Сейчас подросток находится в коме. Врачи пока не дают никаких прогнозов.

По факту ДТП проводится проверка. Водитель привлечен к административной ответственности по статье «Управление транспортным средством водителей, не имеющим права управления транспортным средством» и «Перевозка людей вне кабины автомобиля». Ему грозит большой штраф в сумме до 16 000 рублей.

Напомним, что в январе 2023 года это далеко не первый случай травмирования во время зимних развлечений. Накануне серьезные травмы после катания на тюбинге получила 13-летняя школьница из Липецка. Её доставили в больницу, где диагностировали черепно-мозговую травму.

Правила катания на тюбинге Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Для того, чтобы веселая забава не превратилась в трагедию, необходимо соблюдать несколько простых правил:

- Кататься на тюбинге нужно только на специально отведенных трассах.

- Не кататься толпой на санках и «плюшках», предназначенных для одного человека.

- Выбирать некрутые горки, идеальный спуск – с уклоном до 20 градусов.

- Ни в коем случае не привязывать трос тюбингов к машине или мотоциклу.

- Использовать надлежащее оборудование и защиту.

- Выбирать тюбинг по своему росту и весу.

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