«Боги медицины благоволят мне»: военный медик-доброволец из Тувы спас в самолете пассажира

Военный медик-доброволец из Тувы спас в самолете пассажира. Фото: страница ВК Конгара Кылан-оола

От Абакана до Москвы пять часов пути. Пассажиры самолета уютно расположились в своих креслах. Кто-то спал, кто-то изучал облака в иллюминаторе, кто-то читал. Неожиданно тишину прервал голос командира воздушного судна. По громкой связи он спросил, есть ли на борту люди с медицинскими навыками? Нужна помощь экипажу: одному из пассажиров стало плохо. Со своих мест поднялись двое – мужчина и женщина.

Далее – рассказывает Конгар Кылан-оол. Это один из медиков, который в прямом смысле вступил в борьбу за жизнь человека на высоте десяти тысяч метров над землей.

- Отозвались я и женщина из Москвы, работник больницы Бурденко Татьяна. Состояние пассажира стремительно ухудшалось: пульс понизился до критического уровня, человек побледнел и у него помутилось сознание, перестал реагировать на внешние раздражители - зрачки расширились. Совместно с бортпроводниками удалось откачать пассажира. В какой-то момент показалось, что мужчина не выдержит до момента экстренной посадки. Но, слава небесам, комплекс реанимационных мероприятий и введение лекарственных препаратов из бортовой аптечки самолёта помогли стабилизировать человека до посадки и эвакуации каретой скорой помощи. В конце полёта капитан судна вышел из кабины и лично поблагодарил меня за экстренную помощь.

Конгар признался: восхищен уровнем подготовки бортпроводников самолетов авиакомпании компании S7 Airlines и решительностью капитана судна, который принял решение и экстренно посадил самолет в Екатеринбурге. А еще отметил добротную бортовую аптечку самолета. И спасибо Татьяне (фамилию ее он не помнит) из московского госпиталя имени Бурденко, которая ассистировала ему.

- Год начался со спасения человеческой жизни. Это хороший знак – боги медицины благоволят мне, - написал Конгар Кылан-оол на своей странице в социальной сети. И подписался, - с уважением, Тунгус.

В аэропорту Екатеринбурга самолет уже ждала бригада скорой помощи. Фото: страница ВК Конгара Кылан-оола

Тунгус – это позывной 31-летнего добровольца из Тувы. Его дали Конгару за меткость при стрельбе. На передовой он оказался неслучайно, хотя изначально не собирался в зону СВО. По профессии он юрист, окончил Санкт-Петербургскую академию прокуратуры, работает в администрации родного Чеди-Хольского района. Плюс горный спасатель. Но в марте прошлого года погиб его земляк, 20-летний односельчанин-контрактник. И тогда спросил себя: «Почему я не там?» Взял отпуск без содержания, купил все необходимое оборудование и поехал добровольцем. Кстати, отмечает: в спецоперации участвует много тувинцев. Было бы странно, если бы земляки министра обороны не находились на передовой.

Изначально был снайпером, затем – оператором беспилотника. А в итоге, поскольку он имел навыки горного спасателя, переквалифицировался в медика. Опыта набирался в госпиталях ЛНР, затем уже в воинских частях в ДНР. Его задача – принимать раненых, оказывать первую помощь и отправлять в тыл на лечение. Скольких он спас, Конгар не считает, но останется плечом к плечу с товарищами до победного конца.