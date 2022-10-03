Красноярцам пообещал теплый октябрь с повышением температуры до +17 градусов Фото: ИВАНОВА Диана

3 октября в пресс-центре «КП-Красноярск» прошла традиционная пресс-конференция, посвященная погоде на грядущий месяц. Синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал, какой будет погода в Красноярске в октябре 2022 года, а замначальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Роман Ветчинников предупредил об опасностях второго осеннего месяца.

Каким был сентябрь в Красноярске в 2022 году

Первые дни сентября охарактеризовались несколькими пиками тепла и холода – словом, погода была нестабильной. В дальнейшем температура выровнялась, и была в пределах нормы. Среднесуточная температура сентября в Красноярске составила +9,5 градусов, при норме +9,1. Что касается осадков, то при норме 55 мм выпало 66 мм, что незначительно выше нормы.

Каким будет октябрь в Красноярском крае в 2022 году

Изначально октябрь прогнозировался теплее обычного на 1-2 градуса. Но после корректировки был сделан вывод, что он будет в пределах нормы. По предварительному прогнозу, средняя температура составит +2,3 градусов.

По осадкам все так же ожидается около нормы. Октябрь будет классическим не только для Красноярска, но и для всех районов края. При этом осадков больше нормы прогнозируется на севере региона.

Начало октября по прогнозу будет ниже нормы, затем ожидается повышение температуры. Теплыми будут будет середина месяца и самый конец.

На текущую неделю прогноз следующий: 4 октября в Красноярске осадков не ожидается, днем будет +7-9, ночью +2-4 градуса. 5 и 6 числа ожидаются небольшие дожди днем, а ночью 6 октября – дождь со снегом. Температуры составят днем +6-8, а ночью +2-4 градуса. Возможен сильный ветер до 7-19 метров в секунду.

7 октября будет дождливо, а ночью возможен снег. Температура от +2 ночью до +7 днем. А вот выходные порадуют теплом. Осадков синоптики не ждут, днем в субботу ожидается +10-12, в воскресенье – до +17 градусов. Сила ветра составит от 9 до 12 метров в секунду.

В ближайшие дни с погодой не повезет югу Таймыра, где синоптики прогнозируют ветер с порывами до 23 метров в секунду, снег и метель. Все это на фоне температуры около 0 градуса. Аналогичная погода ожидается в Туруханском районе, но температура здесь будет выше от -5 до 0 ночью, и до +5 градусов днем, к выходным возможно повышение до +8 градусов.

О рисках

Несмотря на все более холодную погоду, люди еще активно идут в лес – собирая остатки ягод, шишки, где-то еще находят грибы; кто-то собирает лекарственные травы. И практически каждый день появляются сообщения о заблудившихся.

Совет дал Роман Ветчинников:

- Выходя в лес, многие надевают камуфляжную одежду, чтобы быть незаметным для животных, но звери все равно вас увидят. В тайге вообще прятаться не от кого. При этом спасатели могут вас не увидеть, если вы заблудитесь или пострадаете. Так что лучше в лес надевать яркую одежду.

А еще, как бы странно это ни звучало, остерегайтесь... лисиц! С ними можно столкнуться и непосредственно в пригороде, и в лесу. Иногда они смело подходят к людям – но это плохой признак. Среди лисиц распространено бешенство, если дикий зверь не боится человека – значит, с ним что-то не так.

Традиционно, совет в октябре – «переобувать» резину. В МЧС предупреждают – что уже пора. Особенно тем, кто выезжает за пределы городов.