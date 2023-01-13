Прожиточный минимум в Красноярском крае в 2023 году: какой размер, на сколько увеличился Фото: Мария ЛЕНЦ

В краевом правительстве рассказали, каким будет прожиточный минимум в Красноярском крае в 2023 году. Стало известно, какими будут новые цифры для трудоспособных красноярцев, несовершеннолетних и пенсионеров.

Размер прожиточного минимума в Красноярском крае 2023

- Средняя величина по региону – 15 946 рублей;

- Для трудоспособного населения – 17 392 рубля (14 981 рубль год назад);

- Для пенсионеров – 13 722 рубля (11 820 рублей);

- Для детей – 16 642 рубля (14 447 рублей).

При этом в среднем по России средняя величина прожиточного минимума (ВПМ) в 2023 году после индексации составит 14 375 рублей.

В Красноярском крае ВПМ по сравнению с 2022 годом увеличится на 3,1% или на 505 рублей. Кроме того, в Красноярском крае установлены специальные коэффициенты для разных районов.

Так, в Таймырском Долгано-Ненецком районе ВПМ заметно выше среднего по региону:

- В среднем – 24 279 рублей;

- Для трудоспособных граждан – 26 464 рубля;

- Для пенсионеров – 20 879 рублей;

- Для детей – 25 322.

По остальным территориям:

- Хатанга – 40 267; 43 890; 34 629; 41 998 рублей соответственно;

- Норильск и Северо-Енисейский район – 22 522; 24 549; 19 369; 23 490 рублей;

- Туруханский район – 29 195; 31 822; 25 107; 30 450 рублей;

- ЭМР – 24 741; 26 968; 21 277; 25 895 рублей.

- Енисейск – 21 052; 22 947; 18 195; 21 957 рублей;

- Лесосибирск – 17 596; 19 180; 15 133; 18 353 рубля;

- Богучанский район – 22 042; 24 025; 18 956; 22 989 рублей;

- Енисейский район – 22 407; 24 424; 19 270; 23 370 рублей;

- Кежемский район – 20 877; 22 576; 17 954; 21 774;

- Мотыгинский район – 21 526; 23 464; 18 512; 22 542;

- Красноярск и другие районы края – 15 093; 16 451; 12 980; 15 742.

Как рассчитывается величина прожиточного минимума в Красноярском крае 2023

Если раньше ПМ рассчитывался из стоимости продуктового набора, то с 2021 года новый размер прожиточного минимума в Красноярском крае основывается на медианной средней величине дохода. Кроме того, теперь отменяются поквартальные изменения в расчетах новых цифр. Теперь ВПМ одна на весь год.

Добавим, что ПМ используется для назначения различных мер социальной поддержки: пособия, единовременные выплаты и так далее.