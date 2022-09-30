«Это такие же дети, как я». В Красноярске появилась Аллея Ангелов в память о погибших детях Донбасса

На высадку "Аллеи Ангелов" вышла большая команда. Фото: ИВАНОВА Диана

Социально важный проект «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» в память о детях, погибших на Донбассе, медиагруппа «Комсомольская правда» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив начала еще 1 июня 2022 года. Благодаря помощи наших военкоров Дмитрия Стешина и Александра Коца, администраций ДНР, ЛНР «Комсомольская правда» собирает истории о погибших детях. Чтобы знали. И всегда помнили.

Проект завершился в конце сентября масштабной Всероссийской народной акцией «Посвящение ангелам», высадкой «Аллей Ангелов» в 10 городах России. В Красноярске такая аллея из 40 рябин появилась рядом со средней школой №156 имени Героя Советского Союза Ерофеева Г.П. по адресу ул. Светлова, 36.

Школа №156 - самая большая в Красноярске, здесь более трех тысяч учеников. Фото: ИВАНОВА Диана

Деревья сажали ученики, педагоги, представители краевой и городской властей, депутаты Законодательного Собрания края и неравнодушные жители.

Митинг начался с выноса флага Российской Федерации. Фото: ИВАНОВА Диана

Главный врач «Красноярской станции скорой медицинской помощи» Сергей Скрипкин в начале сентября вернулся из Мариуполя, куда поехал добровольцем. Он поделился с участниками акции своими эмоциями:

- Не было ни одного пациента, которого не коснулась беда. Самым страшным было то, когда родители рассказывали, как у них на руках погибали их дети, они их помнят и оплакивают. Мы все это пропускали через себя, через сердце, потому что невозможно относиться к этому равнодушно. Я уверен, что они вместе с нами, и «Аллея Ангелов» будет хранить память о них…

Главный врач "Красноярской станции скорой медицинской помощи" Сергей Скрипкин работал добровольцем на Донбассе. Фото: ИВАНОВА Диана

Сергей Анатольевич рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск, что на Донбассе очень нужна помощь, любая:

- Я подал анкету на сайте #Мывместе, там разные направления помощи, и строительная, и медицинская, и работа с гуманитарной помощью. Мне пришел вызов, два дня в Ростове нас инструктировали, потом привезли в Мариуполь, в единственную на весь город больницу, где мы в режиме 24 на 7 оказывали помощь мирному населению, нашим военным, бойцам ВСУ, заключенным. Для врача нет разделения на своих и чужих, лечить нужно всех. Я поехал добровольно, взял отпуск. Это было внутреннее убеждение, хотя все отговаривали, и коллеги, и друзья. Но я должен был поехать и помочь, своими руками. И если понадобится, поеду еще.

К народной акции присоединились и жители соседних домов. Фото: ИВАНОВА Диана

Помочь Донбассу можно и здесь, в Красноярске. Об этом рассказал руководитель Красноярского регионального отделения «Молодой гвардии» «Единой России» Денис Перик:

- Мы начали работать с первых дней специальной военной операции: собираем и передаем гуманитарную помощь и жителям, и солдатам. Акции не останавливаются. С конца февраля отправили более 230 тонн гуманитарных грузов. А для детей – 10 тысяч книг, чтобы они могли читать на русском языке.

Принял участие в акции и Председатель Законодательного Собрания Красноярского края, Алексей Додатко:

- Символическая акция «Аллея ангелов» проходит в разных городах России. В память о погибших детях Донбасса школьники, студенты, представители общественности высаживают мемориальные аллеи. Мы вспоминаем о жертвах и понимаем, почему наша страна проводит спецоперацию: восемь лет мирное население Донбасса подвергалось геноциду со стороны киевской власти, когда я слышу о погибших детях, их родителях, которые живут и борются, мне становится понятна необходимость того, что сейчас делает страна. Это важно, чтобы помнить, что нет ничего дороже жизни ребенка и быть уверенным, что мы все делаем правильно.

Алексей Додатко: "Мы вспоминаем о жертвах и понимаем, почему наша страна проводит спецоперацию". Фото: ИВАНОВА Диана

- Сегодня мы высаживаем «Аллею Ангелов», вы будет за ней ухаживать и помнить те тяжелые дни, которые мы сейчас переживаем, - обратился к ученикам школы №156 министр лесного хозяйства Красноярского края Алексей Панов. - России пришло время в очередной раз спасать мир от фашизма. Страдают люди, все они хотят жить под мирным небом. И самое страшное, что может произойти, это гибель детей.

Алексей Иванович рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск историю о тополях в Ярцево, которым уже более 80 лет:

- Когда в 1941 году мужчины уходили на войну, каждый посадил тополь. В селе есть такая легенда, что тополя тех, кто вернулся живым, они остались. А деревья погибших - погибли. В России есть акция «Лес Победы» в память о жертвах войны и здесь, думаю, тоже появится такая традиция хранить память.

Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Дмитриев напомнил участникам акции, что она проходит в исторический для России день, 30 сентября 2022 года:

- Сегодня день знаменательный: наша страна станет больше и лозунг «Своих не бросаем» обретает новый смысл.

Министру лесного хозяйства края Алексею Панову и депутату Заксобрания Дмитрию Дмитриеву досталось одно дерево на двоих - людей на акцию пришло много. Фото: ИВАНОВА Диана

- Самая главная ценность, которая есть у нас, у взрослых, это вы, наши дети, - обратилась к школьникам министр образования Красноярского края Светлана Маковская. - И гибель ребенка – самая большое горе. Эти маленькие дети Донбасса могли кем-то стать, они о чем-то мечтали. Кто-то хотел стать врачом и спасать людей, кто-то – строителем и строить новые города, кто-то хотел увидеть наш с вами Красноярский край. Они хотели жить, воспитывать детей, работать. В Донецке есть «Аллея Ангелов» и люди приносят туда цветы. А мы с вами посадим деревья, чтобы помнить и никогда не забывать.

У министра образования Красноярского края Светланы Маковской есть свое дерево в "Аллее Ангелов". Фото: ИВАНОВА Диана

Учителя и школьники 156 школы обещают заботиться о деревьях и высаживать здесь же новые – территория позволяет. Причем, новые деревья будут посвящены уже живым детям Донбасса, которых Россия смогла сохранить и защитить.

"Аллея Ангелов" появилась возле школы №156. Фото: ИВАНОВА Диана

- Мы очень горды тем, что нам выпала честь участвовать в организации этой Аллеи. Мы со своей стороны обязуемся, как представители этой школы, жители этого района поддерживать эту Аллею в дальнейшем, проводить мероприятия, чтобы дети помнили о тех невинно погибших ребятах, которые безвременно ушли. Вы видели по лицам наших ребят, что они тоже скорбят по всем детям, видят, что происходит. Они отзываются всей душой, у них нет поддельных эмоций, - рассказал Петр Гусаров, преподаватель-организатор ОБЖ школы №156.

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Участница акции, ученица 9 класса Татьяна Веденеева, пришла в форме – она стоит на Посту №1, участвует в разных патриотических событиях:

- Сегодня особенный день, очень значимый. Это - жертвы, это - дети. Это такие же дети, как я, но они погибали ни за что. Я чувствую важность этого события, и я горда тем, что это происходит около моей школы.

Аллея из 40 рябин находится рядом со школой, у главного входа. Фото: ИВАНОВА Диана

Теперь каждый день, приходя на уроки, дети этой школы будут видеть памятную табличку и 40 рябин и помнить о своих ровесниках, которых с нами уже нет.

Мемориальная табличка напоминает, кому посвящена "Аллея Ангелов". Фото: ИВАНОВА Диана

Организатор акции АНО «Центр социальных и культурных инициатив «Ноосфера» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Медиагруппы «Комсомольская правда».

Благодарим за помощь и поддержку садовый центр «Енисейский сад».