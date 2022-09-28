Гастроли октября в Красноярске 2022: Hi-Fi, Григорий Лепс и Shaman

SHAMAN

Гастроли октября в Красноярске

Группа «Hi-Fi» 16+

Максимилианс

Ул. Партизана Железняка, 17

1 октября, 21.00

Билеты 1200-2800 рублей.

Русский балет: Лебединое озеро 12+

Режиссер-постановщик Вячеслав Гордеев

Большой зал филармонии

Пр. Мира, 2 Б

2 октября, 18.00

Билеты 1200-5000 рублей.

Валерий Семин 6+

пропагандист русских песен и народных инструментов

Большой зал филармонии

Пр. Мира, 2 Б

3 октября, 18.00

Билеты 1400-1800 рублей.

Григорий Лепс 6+

Платинум Арена

ул. Лесников, 21

4 октября, 19.00

Билеты 1500-5000 рублей.

Казанова. Ars Vivendi (Сергей Безруков) 46+

Большой зал филармонии

Пр. Мира, 2 Б

5 октября, 19.00

Билеты 1800-6000 рублей.

J.Seven 12+

Институт искусств

Ул. Ленина, 22

7 октября, 19.00

Билеты 800-1800 рублей.

Шоу первых. Человек-невидимка 0+

Каменка

Ул. Павлова, 21

8, 9 октября, 12.00 ,15.00

Билеты 1000-2500 рублей, детям до 3-х лет бесплатно без предоставления отдельного места.

Холодное сердце. Зачарованный лес 0+

Гранд Холл Сибирь

ул. Авиаторов, 19

9 октября, 11.00

Билеты 600-1600 рублей.

Собачье сердце 12+

В ролях: Игорь Ливанов, Антон Богданов, Вячеслав Гришечкин

ДК комбайностроителей

Ул. Бограда, 134

10 октября, 19.00

Билеты 1200-3000 рублей.

Shaman 12+3

Гранд Холл Сибирь

ул. Авиаторов, 19

11 октября, 19.00

Билеты 1200-3500 рублей.

«Орган сквозь столетия». Анастасия Быкова (Москва) 12+

Органный зал

ул. Декабристов, 20

7, 8 октября, 19.00

Билеты 300—600 рублей.

Группа «На-На» 12+

Культурный центр на Высотной (ГорДК)

Пр. Свободный, 48

13 октября, 19.00

Билеты 1000-3000 рублей.

Алексей Паршин (орган, Москва) 6+

Органный зал

ул. Декабристов, 20

14 и 15 октября, 19.00

Билеты 350-700 рублей.

СуперДискач 90-х 12+

Участники: Отпетые Мошенники, Фактор 2, Hi-Fi, Краски, Стрелки, Тутси, Турбомода, Русский размер и другие

Платинум Арена

ул. Лесников, 21

14 октября, 19.00

Билеты 1200-3000 рублей.

Олег Атаманов 6+

Институт искусств

ул. Ленина, 22

16 октября, 16.00

Билеты 2000 рублей.

Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы» 6+

Арена. Север

Ул. 9 Мая, 74

16 октября, 19.00

Билеты 2500-5000 рублей.

Шоу «Уральские пельмени» 16+

Гранд Холл Сибирь

ул. Авиаторов, 19

16 октября, 19.00

Билеты 1500-6000 рублей.

Голоса Градского: Шарип Умханов, Эмиль Кадыров, Алла Рид 12+

ДК комбайностроителей

Ул. Бограда, 134

18 октября, 19.00

Билеты 1000-2500 рублей.

Группа «Мираж» 16+

Максимилианс

ул. Партизана Железняка, 17

20 октября, 20.00

Билеты 1200-2300 рублей.

Яков Кедми: Мысли о насущном 16+

Гранд Холл Сибирь

ул. Авиаторов, 19

21 октября, 19.00

Билеты 1000-3500 рублей.

Stand Up: Иван Абрамов 16+

Гранд Холл Сибирь

ул. Авиаторов, 19

22 октября, 19.00

Билеты 1000-3000 рублей.

Лена Катина («t.a.T.u») 16+

Baker Street

ул. Дмитрия Мартынова, 12

27 октября, 20.00

Билеты 1500-3000 рублей.

Слава 16+

Максимилианс

Ул. Партизана Железняка, 17

27 октября, 20.00

Билеты 1700-3800 рублей.

Рок-шоу «Рождение мира» CONCORD ORCHESTRA 6+

Гранд Холл Сибирь

ул. Авиаторов, 19

27 октября, 19.00

Билеты 1600-5000 рублей.

Шоу «Три Кота: Мега пикник» 0+

Гранд Холл Сибирь

ул. Авиаторов, 19

29 октября, 11.00

Билеты 600-1600 рублей, дети до 3-х лет включительно проходят по одному билету со взрослым без предоставления отдельного места.

Оркестр Cinema And Game Music Orchestra и хор CAGMO: Брат симфония 12+

Институт искусств

Ул. Ленина, 22

29 октября, 15.00, 18.00

Билеты 1300-3500 рублей.

Группа «Руки Вверх» 16+

Платинум Арена

ул. Лесников, 21

29 октября, 19.00

Билеты 1900-3800 рублей.

Niletto 16+

ДС им. Ярыгина

Остров Отдыха

31 октября, 19.00

Билеты 1500-4000 рублей.

Театр. Премьеры

Мифы 12+

Спектакль ломает стереотип о том, что мифология – это что-то сложное, древнее и покрывшееся пылью веков. На самом деле мифологии в нашей жизни гораздо больше, чем кажется. Она не только дала импульс развитию всех видов искусства, но и присутствует в современной жизни – в элементах архитектуры, кинематографе и даже в «крылатых фразах» – «яблоко раздора», «сизифов труд», «ахиллесова пята» и т.д.

Продолжительность 1 час 30 мин.

Театр кукол

ул. Ленина, 119

30 сентября, 11.00, 13.30

11 октября, 14.30, 17.00

Цена билетов 350 рублей

Гастролеры 12+

Авторский спектакль мим-театра «За двумя зайцами», где гастролирующая актерская труппа переезжает с места на место, чтобы сыграть грандиозную и масштабную постановку. Но каждый раз что-то идет не так. Никак не получается осуществить задуманное. Но бродячие артисты не сдаются, сила мечты велика. Кочевая жизнь нелегка, особенно если учесть, что в телеге, на которой перемещается труппа, нет даже коня!

За двумя зайцами

Ул. Тельмана, 30

2, 9, 16 октября, 18.00

Билеты 700 рублей.

Концерты

Свободный балет Валерия Терешкина: Кармен. Джаз 6+

Концерт пройдет с участием приглашенной звезды – прима-балерины Мариинского театра, народной артистки России Виктории Терешкиной. Знаменитая балерина впервые выйдет на сцену своей малой родины. Партнером в дуэтных номерах Виктории станет солист Мариинского театра Роман Беляков.

Продолжительность 80 минут, 2 отделения

Большой зал филармонии

Пр. Мира, 2 Б

1 октября, 19.00

Билеты от 300 рублей.

Красноярский духовой оркестр: открытие XXX творческого сезона 6+

Стало доброй традицией посвящать открытие нового творческого сезона Красноярского духового оркестра юбилеям знаменитых и любимых композиторов, поэтов, исполнителей - всех тех, кто уже оставил свой след в истории мирового искусства.

2022 год невероятно щедр на юбилеи: Муслим Магомаев и Эльдар Рязанов, Эдуард Артемьев и Евгений Дога, Евгений Евтушенко и Роберт Рождественский и многие другие, любимые многими поколениями слушателей и зрителей!

Красноярский духовой оркестр включил в программу открытия юбилейного сезона лучшие и поистине легендарные произведения.

Дирижер - Заслуженный работник культуры Красноярского края Илья Богов, солисты - Валентина Ермакова, Александр Белопашинцев, Андрей Домахин.

Продолжительность 1 час 30 минут, 1 отделение. Справки по тел. 294-43-79

Малый зал филармонии

Пр. Мира, 2Б

2 октября, 17.00

Билеты 350-600 рублей.

Фестивали

Фестиваль Дмитрия Хворостовского 6+

К 60-летию со дня рождения прославленного артиста

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2 Б

8 октября, 18.00

Билеты 300-900 рублей.

Шедевры камерного репертуара / Юлия Герцева и Кристиан Кох

Органный зал

Ул. Декабристов, 20

9 октября, 19.00

Билеты 350-550 рублей.

Лучшие голоса мира / Альбина Шагимуратова/ Дирижер Э.Топчян

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2 Б

13 октября, 19.00

Билеты 600-1200 рублей.

Кристиан Кох приглашает / Юлия Герцева / Рауф Тимергазин

Малый концертный зал им. И.В.Шпиллера

Пр. Мира, 2 Б

15 октября, 19.00

Билеты 600-1200 рублей.

Лучшие голоса мира/ Динара Алиева / Дирижер А.Абашев

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2 Б

22 октября, 19.00

Билеты 600-1200 рублей.

Выставки

К 35-летию Регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока РАХ в Красноярске 0+

Красноярцы увидят больше двух сотен произведений искусства лучших работ художников Урала, Сибири и Дальнего Востока. Большую часть экспозиции займут произведения академиков и членов-корреспондентов Российской академии художеств, а также будут представлены работы членов академии, ушедших из жизни, произведения которых считаются классикой.

В рамках юбилейной выставки будут проходить творческие встречи и кинопоказы.

Расписание:

29 сентября, четверг, 15.00 – творческая встреча с художником-живописцем Александром Клюевым.

30 сентября, пятница, 15.00 – творческая встреча с художником-графиком Валентином Тепловым.

1 октября, суббота, 15.00 – «Юрий Худоногов». Документальный фильм.

2 октября, воскресенье, 15.00 – творческая встреча с художником-живописцем Константином Войновым.

МВДЦ «Сибирь»

ул. Авиаторов. 19, павильон № 4

До 3 октября ежедневно с 10.00 до 18.00

Вход свободный.