Гастроли октября в Красноярске 2022: Hi-Fi, Григорий Лепс и Shaman

SHAMAN
Гастроли октября в Красноярске
Группа «Hi-Fi» 16+
Максимилианс
Ул. Партизана Железняка, 17
1 октября, 21.00
Билеты 1200-2800 рублей.
Русский балет: Лебединое озеро 12+
Режиссер-постановщик Вячеслав Гордеев
Большой зал филармонии
Пр. Мира, 2 Б
2 октября, 18.00
Билеты 1200-5000 рублей.
Валерий Семин 6+
пропагандист русских песен и народных инструментов
Большой зал филармонии
Пр. Мира, 2 Б
3 октября, 18.00
Билеты 1400-1800 рублей.
Григорий Лепс 6+
Платинум Арена
ул. Лесников, 21
4 октября, 19.00
Билеты 1500-5000 рублей.
Казанова. Ars Vivendi (Сергей Безруков) 46+
Большой зал филармонии
Пр. Мира, 2 Б
5 октября, 19.00
Билеты 1800-6000 рублей.
J.Seven 12+
Институт искусств
Ул. Ленина, 22
7 октября, 19.00
Билеты 800-1800 рублей.
Шоу первых. Человек-невидимка 0+
Каменка
Ул. Павлова, 21
8, 9 октября, 12.00 ,15.00
Билеты 1000-2500 рублей, детям до 3-х лет бесплатно без предоставления отдельного места.
Холодное сердце. Зачарованный лес 0+
Гранд Холл Сибирь
ул. Авиаторов, 19
9 октября, 11.00
Билеты 600-1600 рублей.
Собачье сердце 12+
В ролях: Игорь Ливанов, Антон Богданов, Вячеслав Гришечкин
ДК комбайностроителей
Ул. Бограда, 134
10 октября, 19.00
Билеты 1200-3000 рублей.
Shaman 12+3
Гранд Холл Сибирь
ул. Авиаторов, 19
11 октября, 19.00
Билеты 1200-3500 рублей.
«Орган сквозь столетия». Анастасия Быкова (Москва) 12+
Органный зал
ул. Декабристов, 20
7, 8 октября, 19.00
Билеты 300—600 рублей.
Группа «На-На» 12+
Культурный центр на Высотной (ГорДК)
Пр. Свободный, 48
13 октября, 19.00
Билеты 1000-3000 рублей.
Алексей Паршин (орган, Москва) 6+
Органный зал
ул. Декабристов, 20
14 и 15 октября, 19.00
Билеты 350-700 рублей.
СуперДискач 90-х 12+
Участники: Отпетые Мошенники, Фактор 2, Hi-Fi, Краски, Стрелки, Тутси, Турбомода, Русский размер и другие
Платинум Арена
ул. Лесников, 21
14 октября, 19.00
Билеты 1200-3000 рублей.
Олег Атаманов 6+
Институт искусств
ул. Ленина, 22
16 октября, 16.00
Билеты 2000 рублей.
Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы» 6+
Арена. Север
Ул. 9 Мая, 74
16 октября, 19.00
Билеты 2500-5000 рублей.
Шоу «Уральские пельмени» 16+
Гранд Холл Сибирь
ул. Авиаторов, 19
16 октября, 19.00
Билеты 1500-6000 рублей.
Голоса Градского: Шарип Умханов, Эмиль Кадыров, Алла Рид 12+
ДК комбайностроителей
Ул. Бограда, 134
18 октября, 19.00
Билеты 1000-2500 рублей.
Группа «Мираж» 16+
Максимилианс
ул. Партизана Железняка, 17
20 октября, 20.00
Билеты 1200-2300 рублей.
Яков Кедми: Мысли о насущном 16+
Гранд Холл Сибирь
ул. Авиаторов, 19
21 октября, 19.00
Билеты 1000-3500 рублей.
Stand Up: Иван Абрамов 16+
Гранд Холл Сибирь
ул. Авиаторов, 19
22 октября, 19.00
Билеты 1000-3000 рублей.
Лена Катина («t.a.T.u») 16+
Baker Street
ул. Дмитрия Мартынова, 12
27 октября, 20.00
Билеты 1500-3000 рублей.
Слава 16+
Максимилианс
Ул. Партизана Железняка, 17
27 октября, 20.00
Билеты 1700-3800 рублей.
Рок-шоу «Рождение мира» CONCORD ORCHESTRA 6+
Гранд Холл Сибирь
ул. Авиаторов, 19
27 октября, 19.00
Билеты 1600-5000 рублей.
Шоу «Три Кота: Мега пикник» 0+
Гранд Холл Сибирь
ул. Авиаторов, 19
29 октября, 11.00
Билеты 600-1600 рублей, дети до 3-х лет включительно проходят по одному билету со взрослым без предоставления отдельного места.
Оркестр Cinema And Game Music Orchestra и хор CAGMO: Брат симфония 12+
Институт искусств
Ул. Ленина, 22
29 октября, 15.00, 18.00
Билеты 1300-3500 рублей.
Группа «Руки Вверх» 16+
Платинум Арена
ул. Лесников, 21
29 октября, 19.00
Билеты 1900-3800 рублей.
Niletto 16+
ДС им. Ярыгина
Остров Отдыха
31 октября, 19.00
Билеты 1500-4000 рублей.
Мифы 12+
Спектакль ломает стереотип о том, что мифология – это что-то сложное, древнее и покрывшееся пылью веков. На самом деле мифологии в нашей жизни гораздо больше, чем кажется. Она не только дала импульс развитию всех видов искусства, но и присутствует в современной жизни – в элементах архитектуры, кинематографе и даже в «крылатых фразах» – «яблоко раздора», «сизифов труд», «ахиллесова пята» и т.д.
Продолжительность 1 час 30 мин.
Театр кукол
ул. Ленина, 119
30 сентября, 11.00, 13.30
11 октября, 14.30, 17.00
Цена билетов 350 рублей
Гастролеры 12+
Авторский спектакль мим-театра «За двумя зайцами», где гастролирующая актерская труппа переезжает с места на место, чтобы сыграть грандиозную и масштабную постановку. Но каждый раз что-то идет не так. Никак не получается осуществить задуманное. Но бродячие артисты не сдаются, сила мечты велика. Кочевая жизнь нелегка, особенно если учесть, что в телеге, на которой перемещается труппа, нет даже коня!
За двумя зайцами
Ул. Тельмана, 30
2, 9, 16 октября, 18.00
Билеты 700 рублей.
Свободный балет Валерия Терешкина: Кармен. Джаз 6+
Концерт пройдет с участием приглашенной звезды – прима-балерины Мариинского театра, народной артистки России Виктории Терешкиной. Знаменитая балерина впервые выйдет на сцену своей малой родины. Партнером в дуэтных номерах Виктории станет солист Мариинского театра Роман Беляков.
Продолжительность 80 минут, 2 отделения
Большой зал филармонии
Пр. Мира, 2 Б
1 октября, 19.00
Билеты от 300 рублей.
Красноярский духовой оркестр: открытие XXX творческого сезона 6+
Стало доброй традицией посвящать открытие нового творческого сезона Красноярского духового оркестра юбилеям знаменитых и любимых композиторов, поэтов, исполнителей - всех тех, кто уже оставил свой след в истории мирового искусства.
2022 год невероятно щедр на юбилеи: Муслим Магомаев и Эльдар Рязанов, Эдуард Артемьев и Евгений Дога, Евгений Евтушенко и Роберт Рождественский и многие другие, любимые многими поколениями слушателей и зрителей!
Красноярский духовой оркестр включил в программу открытия юбилейного сезона лучшие и поистине легендарные произведения.
Дирижер - Заслуженный работник культуры Красноярского края Илья Богов, солисты - Валентина Ермакова, Александр Белопашинцев, Андрей Домахин.
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 отделение. Справки по тел. 294-43-79
Малый зал филармонии
Пр. Мира, 2Б
2 октября, 17.00
Билеты 350-600 рублей.
Фестиваль Дмитрия Хворостовского 6+
К 60-летию со дня рождения прославленного артиста
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2 Б
8 октября, 18.00
Билеты 300-900 рублей.
Шедевры камерного репертуара / Юлия Герцева и Кристиан Кох
Органный зал
Ул. Декабристов, 20
9 октября, 19.00
Билеты 350-550 рублей.
Лучшие голоса мира / Альбина Шагимуратова/ Дирижер Э.Топчян
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2 Б
13 октября, 19.00
Билеты 600-1200 рублей.
Кристиан Кох приглашает / Юлия Герцева / Рауф Тимергазин
Малый концертный зал им. И.В.Шпиллера
Пр. Мира, 2 Б
15 октября, 19.00
Билеты 600-1200 рублей.
Лучшие голоса мира/ Динара Алиева / Дирижер А.Абашев
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2 Б
22 октября, 19.00
Билеты 600-1200 рублей.
К 35-летию Регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока РАХ в Красноярске 0+
Красноярцы увидят больше двух сотен произведений искусства лучших работ художников Урала, Сибири и Дальнего Востока. Большую часть экспозиции займут произведения академиков и членов-корреспондентов Российской академии художеств, а также будут представлены работы членов академии, ушедших из жизни, произведения которых считаются классикой.
В рамках юбилейной выставки будут проходить творческие встречи и кинопоказы.
Расписание:
29 сентября, четверг, 15.00 – творческая встреча с художником-живописцем Александром Клюевым.
30 сентября, пятница, 15.00 – творческая встреча с художником-графиком Валентином Тепловым.
1 октября, суббота, 15.00 – «Юрий Худоногов». Документальный фильм.
2 октября, воскресенье, 15.00 – творческая встреча с художником-живописцем Константином Войновым.
МВДЦ «Сибирь»
ул. Авиаторов. 19, павильон № 4
До 3 октября ежедневно с 10.00 до 18.00
Вход свободный.