В Академгородке появится новый детский сад

Глава Красноярска Владислав Логинов проинспектировал строительство дошкольного учреждения. Фото: пресс-служба администрации города

Строительство осуществляется в рамках федерального проекта «Демография». Появление детсада имеет большое значение для микрорайона, в котором новых социальных объектов подобного типа не открывалось очень давно. К тому же, Академгородок сейчас активно развивается в плане жилищного строительства.

Новый детский сад рассчитан на 300 детей, оснащён по всем современным стандартам. Важно, что четыре из 12 групп здесь будут ясельными – это позволит сократить дефицит мест для детей от 1,5 до 3 лет. Также в здании разместится пищеблок, медицинский блок, музыкальный и спортивный залы, а во дворе – игровые площадки с теневыми навесами и спортивные локации.

Стройка выходит на финишную прямую - основные работы сейчас идут внутри - монтируются инженерные сети, ведётся отделка и облицовка помещений керамической плиткой, установка дверей, пуско-наладка лифтового оборудования. В ближайшее время в здании планируется запустить отопление. Параллельно ведётся благоустройство прилегающей территории. Перед подрядчиком стоит задача максимально выдержать график и завершить работы в рамках контрактных сроков.

- В ходе работ возникли сложности с приобретением и доставкой ряда материалов, в связи с этим приходилось подстраиваться, искать другие варианты. На данный момент эти вопросы решены. Сейчас завершаем благоустройство территории, асфальтирование, укладку брусчатки, озеленению, – сообщил Аслан Евлоев, технический директор компании-подрядчика «Строй-Холдинг».

В целом, за пять лет в Красноярске почти два десятка новых объектов пополнили сеть муниципальных дошкольных учреждений благодаря поддержке федерации и губернатора Александра Усса.

Владислав Логинов, мэр Красноярска:

- Промежуточные итоги сегодняшней проверки дают основание рассчитывать, что до конца года работы будут выполнены, - прокомментировал Владислав Логинов. - Наряду с этим предстоит укомплектовать детский сад мебелью, оборудованием, а уже в начале следующего года приступить к процедуре лицензирования.