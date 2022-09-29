Одну рысь отогнал прикладом, другую убил и съел: отшельника, который 30 лет выживал один на Крайнем Севере, забрала к себе семья

На фото - Тимка в школе и спустя десятки лет - таежный житель. Фото архив семьи.

«Думал, смерть приму под пеньком», - откровенничает Тимоха. Сколько раз заживо замерзал (морозы тут до -67), тонул. И спасался сам, помощи ждать неоткуда. 30 лет один в тайге провел отшельник Тимофей Меньшиков из Якутии. Маленькая землянка на Крайнем Севере, кот да пес, вот и всё, что нажил. Но однажды произошло чудо: нашлась семья, которую он потерял ее еще в юности. Помогло провидение и… неугомонный блогер.

Отрезан от мира

На берегу реки Вилюй примостилась избушка. Три на четыре, врыта в землю – так дольше держит тепло. Внутри печка, стол, кровать. Скромно и чисто, по-спартански. Здесь и прошло полжизни Тимохи: недавно ему стукнуло 60.

- Тимофей тут, сколько себя помню, - поделился с «КП - Красноярск» блогер Олесь Гераймович, именно он открыл миру отшельника. – Знаю его с тех пор, когда отец стал брать меня в лес.

Вроде бы живет недалеко, в 40 километрах от городка Нюрба. Но дорог туда нет. Добраться можно лишь по реке. Однако поздней осенью начинаются отмели, на лодке уже никак. Зимой переметает, пройти можно только на «буранах». Вот и получается: рядом. А месяцами отрезан от всех.

- Обычно к Тимохе заезжают охотники. Есть традиция: делиться с ним дичью, патронами. Он же всегда приветит - напоит горячим. Подскажет, где видел оленя, а где полярных волков.

Все равно, что лесовик, леший. «Откуда ты?» - допытывались у него. В ответ отмахнется: «Детдомовский». – Зачем ушел? – От водки сбежал. Лукавил, чтоб не лезли в душу, или говорил правду, кто ж разберет. На заимке изредка опрокинет рюмку за компанию, и только.

Заимка Тимохи. Фото архив семьи.

Какая там водка!

Когда каждый день подъем в пять утра, потом проверка сетей (3 километра), капканов (еще 15), особенно не забалуешь.

- Как-то за ним увязался, прошли 30 километров, – вспоминает Олесь. - Я потом двое суток лежал, а ему хоть бы что.

А как ставит сеть! Для этого нужно сделать больше семи лунок, диаметром с тазик. Но лед полтора метра. И он долбит. Причем не буром, а вручную, старым ледорубом весом 10-15 кг.

- Жилистый, пресс такой, что Шварценеггер отдыхает. К 60 годам изработан весь. Руки поморожены, тягает рыбу. В -55 запросто. В -60 уже не ходит.

Рыбу меняет на муку, ее привозят охотники. Но, если позволит погода, сам может махнуть в магазин за 40 километров. Пешком или на лыжах. А, в основном, тайга кормит. Вместо чая употребляет отвар чаги. Оттого и ковид к нему не липнет. Штука мощная!

Тимофей на своей заимке. Фото стоп-кадр видео Олесь Гераймович.

Несколько раз смерть была рядом. Однажды на отшельника напала рысь. Спасла молниеносная реакция – успел выставить перед собой приклад. Не ожидая отпора, хищница кинулась наутек. Говорят, вторую рысь, что подкараулила в лесу, он убил и съел. Но это все легенды. А вот реальный случай: поехал в лес зимой. Сел на пенек, а встать не может. Защемило нерв. Тогда лег на лыжи, намотал на руки поводок, и верный пес дотащил до дома.

На заимке его семьей были кот и собака. Как в мультфильме «Трое из Простоквашино». Впрочем, Тимоха умудрился приручить даже горностая! Тот жил у него года четыре: ел крошки со стола, гонял мышей, потом пропал. И затворник завел себе кота, назвал Кутузов. Полосатый, упитанный – чем не Матроскин? А вместо дяди Федора – рыжий пес Локатор.

Отшельник и его пес Локатор. Фото архив семьи.

Леший и его история

Лесовик так и обитал бы сам по себе. Но все перевернулось в один миг – в 2018-м. Тогда в Нюрбу провели интернет. Олесь завел страницу на YouTube, рассказывал о жизни в Якутии. Быстро стал популярным, у него полмиллиона подписчиков.

- Решил поведать им о Тимохе. Думаю, вдруг удастся помочь найти своих? Видео вышло накануне 2019 года, и отшельник проснулся знаменитым. Ему начали писать поклонницы, слать посылки. Но главное – вскоре раздался звонок: «Ты нашел моего брата!». Это был Анатолий, младший брат Тимофея.

На фото - блогер Олесь Гераймович (слева), благодаря которому изменилась жизнь отшельника, вместе со своей женой и братом Тимофея. Фото архив семьи.

Оказалось, семья Меньшиковых жила в поселке Сангар, это в 300 км от Якутска. А в 1967-м году случилась трагедия: отец из ревности убил мать. Четверо детей осиротели: Тимке было 6, его сестрам Наташе и Наде – 13 и 8, а Толику всего три годика. Младшего забрал дядя, остальные попали в детдом.

На фото - мама Тимофея, Анатолия и сестер. После ее гибели семья распалась. Фото архив семьи.

- В последний раз я видел сестер в 1975-м. А брата в 1978-м, когда приезжал перед армией, - вспоминает отшельник. – Мы провели вместе лето. Ушел служить, и все…

Тимофей в армии. Фото архив семьи.

Семью разметало в разные стороны: Наташа уехала в Подмосковье, Надя в Томск, Толя остался в родном Сангаре. Но что же Тимоха?

Выучился на тракториста. Отслужил в десантно-штурмовой бригаде. Вернулся, завербовался в геологическую партию. Там людей и технику вертолетами забрасывали в леса. По 3-4 месяца делали просеку. Интересно, в какой-то момент переставали друг с другом говорить, обходились знаками. Так Тимофей и научился жить – наособицу.

После армии Тимоха устроился работать в совхоз. Фото архив семьи.

Ушел в -50

Уволившись, устроился в совхоз. Но не задалось – схлестнулся с начальником. Трактористу зимой работы не было, ему и заявили: «Иди убирать помойки». Отказался наотрез, гонору было не занимать. Тогда указали на дверь: забрали комнату в общежитии, отдали трудовую.

50-градусный мороз… А он с собакой ушел в лес. Отыскал там охотничью избушку и перезимовал. Благо с собой было ружье, капканы, сеть.

Увы, весной его выгнали охотники. И Тимоха подался дальше. В конце концов, решил осесть на берегу реки Вилюй. Там неподалеку был детдомовский пионерлагерь. Лес, рыбалка, костер… Это одно из немногих мест, где мальчишка чувствовал себя счастливым. Сюда и вернулся спустя много лет, построил землянку.

Позже выяснится: родные искали его всю жизнь. Однако следы затерялись.

Брат отшельника Анатолий вместе со своей супругой Натальей. Фото архив семьи.

- Что я только ни делал: подавал запросы в милицию, искал через уголовную среду, бесполезно! – качает головой Анатолий. – Все думали, сгинул. А я ломал голову: где же брат? На работу иду и мысленно с ним разговариваю. И вот у нас в Сангаре подключают интернет, меня добавляю в чат. А через пару дней туда сбрасывают ссылку на видео: «Наш, детдомовский!». Я глянул: «Это мой брат!». Долго не мог отойти, сердце слабое.

Не верил, что заберут

… Неожиданно видео об отшельнике завирусилось, набрало миллионы просмотров. Тогда подключились федералы, Первый канал.

- Когда Тимоха узнал, что нашлись его родные, он даже заплакал, - вспоминает блогер. – Втайне мечтал увидеться с семьей. Но навидался всякого, перестал доверять людям, а тут…

Отшельник и его семья воссоединились прямо под камерами программы «Мужское/Женское». Рыдали все.

- Мы говорили два дня, каждый звал брата к себе. Но он выбрал Сангар, - говорит Анатолий. - Там все наше, там похоронена мама. Нынче весной я забрал Тимку к себе. Это практически 1000 км по зимнику. Поехали за ним в пургу. Зашел к нему в зимовье, а у него глаза были больше, чем мои очки. До последнего не верил, что приедем. Заодно забрали кота Кутузова и собаку Локатора. Пес сейчас охраняет хозяйство. Охотник, всю жизнь я тайге, но приучился, кур трогать не надо. А они и рады - расхаживают по нему.

Тимофей с котом Кутузовым отправляются в новую жизнь. Фото архив семьи.

Рвется в лес

Поначалу среди людей Тимохе было тяжко. Всё боялся, начнут попрекать куском хлеба.

- Вижу, мается, - продолжает брат. – Тогда мы (помогли подписчики Олеся) купили ему рядом дом, за 300 тысяч. Там огород, выход на реку, лодка. И он снова почувствовал себя хозяином.

Спустя много лет Тимофей побывал на могиле мамы. Фото архив семьи.

Потихоньку начинает привыкать. Сделали ему карту «МИР», оформили соцпомощь, купили хороший телефон.

Таежный отшельник освоил мобильник. Фото архив семьи.

Тимоха получает карту в банке. Фото архив семьи.

Отшельник поет дуэтом с собакой брата. Фото архив семьи.

- И все же тянет Тимку обратно, в тайгу. Но дал слово: останусь. К тому же подводит здоровье. А, чтобы таблетку выпить – ни-ни! Говорит, ешь елку, лиственницу, ягоду, и все будет хорошо. В чем себя нашел? Ему доставляет громадное удовольствие что-то приносить в дом. Репу вырастил или рыбу поймал. Притащит - счастлиивый! Для него радость: добыть и отдать.

Тимофей возвращается с рыбалки в свой новый дом. Фото архив семьи.

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