Где снять квартиру в Красноярске: выбираем лучший район

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Каждую осень население Красноярска заметно увеличивается - в город приезжают студенты из Сибири и других регионов страны, а также те, кто хочет здесь работать. Неудивительно, что спрос на съемное жилье начинает расти. Вместе с экспертами сервиса недвижимости Домклик от Сбера сделали подборку районов Красноярска, наиболее популярных у арендаторов, а также выяснили, где снимать жилье дешевле всего.

Когда определитесь с локацией и соберетесь на просмотр, обязательно подготовьтесь к встрече с собственником. На что обратить внимание и какие вопросы задать, собираясь арендовать квартиру, можно почитать здесь.

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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ - САМЫЙ ПРЕСТИЖНЫЙ

Вполне ожидаемо - многие хотели бы жить в центре города. Во-первых, здесь красиво, много исторических зданий, до театров, музеев и лучших ресторанов буквально рукой подать. Хватает скверов и мест для прогулок, близко набережная. Во-вторых, здесь находится администрация, силовые структуры и различные ведомства, бизнес-центры, офисы компаний. Одним словом, жизнь здесь кипит. С одной стороны это удобно, с другой надо быть готовым, что, живя в центре, о тишине и спокойствии придется только мечтать. Да и с выбором квартир в этой части Красноярска не все так идеально - жилой фонд представлен сталинками, небольшим числом хрущевок и панельных девятиэтажек, новостроек мало.

Кому подойдет: Молодежи, деловым людям, сотрудникам компаний, которые хотят жить ближе к работе. Тем, кто ценит удобство, близость инфраструктуры и готов мириться с шумом и суетой центра.

Цена вопроса: Снять однокомнатную квартиру в Центральном районе Красноярска можно за 20-25 тысяч рублей, двушка обойдется в 35-40 тысяч, а аренда трехкомнатной квартиры стоит от 45 тысяч рублей в зависимости от дома и ремонта. Предложений не очень много, но выбор есть: в базе сервиса Домклик мы насчитали около восьми десятков объявлений.

Фото: Мария ЛЕНЦ

СОВЕТСКИЙ - БОЛЬШОЙ И ГУСТОНАСЕЛЕННЫЙ

В Советском районе Красноярска жить удобно, потому что там хорошо развита инфраструктура. В этом районе сосредоточено больше всего торгово-развлекательных центров, кафе, баров, столовых. Здесь же находятся самые популярные общественные пространства: Парк 400-летия Красноярска, Юкка, Сады мечты. А также остров Татышев, расположенный неподалеку.

Жилой фонд Советского весьма разнообразен - район сочетает в себе как советские «панельки», так и современные многоэтажки, которые в последние несколько лет начали активно строиться. Из недостатков - относительная близость промышленных предприятий.

Кому подойдет: здесь хорошо жить с детьми, потому что садики, школы, поликлиники и места для прогулок и отдыха находятся «под рукой».

Цена вопроса: выбор вариантов и разброс цен довольно большой. Можно найти студию за 11,5 тысяч рублей в месяц а можно и за 40 тысяч. Стоимость аренды однокомнатной квартиры тоже разнится от 15 до 30 тысяч в месяц, но найти вариант за 20-25 вполне реально. Двушки на сервисе Домклик предлагаются за 28-35 тысяч в месяц.

Фото: Мария ЛЕНЦ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ - МОЛОДОЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ

Этот район - самый молодой в Красноярске и поэтому он активно развивается. Здесь, как и в Центральном районе, располагаются некоторые госструктуры, офисы крупных компаний и в целом бурлит активная деловая жизнь. Всегда есть куда сходить, хорошие дороги, множество магазинов. Очень много мест для развлечений, а еще в Железнодорожном больше всего в Красноярске спортивных залов.

Кому подойдет: в целом в районе комфортно жить как деловым людям, так и семьям с детьми. Первым понравится отличная транспортная доступность, вторым - достаточное количество детских садов, школ и других образовательных и развивающих студий.

Цена вопроса: в Железнодорожном районе для аренды большой выбор двух- и трехкомнатных квартир. Стоимость - 28-40 тысяч в месяц. Снять однокомнатную квартиру можно за 17-19 тысяч рублей.

Фото: Мария ЛЕНЦ

ОКТЯБРЬСКИЙ - ЗЕЛЕНЫЙ И УЮТНЫЙ

Это один из самых старых и экологически чистых районов Красноярска - в нем нет крупных предприятий, зато много зелени, и жизнь в целом — потише, чем в среднем по городу. Большой плюс Октябрьского - близость к лесу и небольшим водоемам. Здесь располагаются озеро-парк «Прищепка», экопарк «Гремячая грива» и знаменитая набережная в районе монастыря «Успенский». В районе расположено много научных центров и учебных заведений — идеальная локация для студентов. Из недостатков - частые пробки на дорогах.

Кому подойдет: Семьям с детьми, так как в районе хорошая экология и инфраструктура. Также в районе комфортно жить студентам.

Цена вопроса: Студию можно снять за 15- 18 тысяч рублей в месяц, однокомнатную за 20-25 тысяч, двушки обойдутся в 27-35 тысяч рублей в месяц.

Фото: Мария ЛЕНЦ

СВЕРДЛОВСКИЙ - ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ПРИРОДА

Этот район — пожалуй, самый активно развивающийся в городе. Здесь уживаются промышленные предприятия — и такие замечательные места, как национальный парк «Красноярские Столбы», парк флоры и фауны «Роев Ручей», фанпарк «Бобровый лог». Любят местные жители прогулки по правобережной набережной. Основной жилой фонд – это преимущественно «сталинки», но есть и современные жилые комплексы. Многоквартирные дома соседствуют с частным сектором.

Кому подойдет: эту часть города предпочитают любители гор и свежего воздуха. Идеально подходит тем, кто не привязан к работе в офисе и имеет собственный автомобиль.

Цена вопроса: однокомнатную квартиру можно снять недорого — до данным сервиса Домклик, за 16-18 тысяч рублей в месяц, но есть варианты и за 20-23 тысячи. А вот двухкомнатное жилье здесь недорогое - 18-20 тысяч в месяц. Средняя арендная плата за «трешку» - 30-35 тысяч рублей в месяц.

Фото: Мария ЛЕНЦ

КИРОВСКИЙ - УДОБНО И НЕДОРОГО

Это самый первый район, который появился на правом берегу Енисея. Поначалу он был самым большим - почти самостоятельная часть города, отделенная от центра Енисеем. Сейчас Кировский - один из самых маленьких районов в Красноярске (меньше Кировского только Железнодорожный), его площадь составляет около 35 квадратных километров. Из них приблизительно треть занята жилыми кварталами, еще треть занимают промышленные зоны. Район небольшой, зато уютный - советские многоэтажки соседствуют с новостройками. Можно сказать без преувеличения, что жители Кировского района лучше остальных обеспечены школами, детскими садами и поликлиниками. Поэтому район популярен у семей с детьми. В районе также расположено много образовательных учреждений - институтов и университетов.

Кому подходит: семьям с детьми и студентам. Добираться до центра не близко, но все необходимое для жизни есть на территории района.

Цена вопроса: Аренда жилья в Кировском районе одна из самых доступных. Однокомнатную квартиру можно снять за 15-18 тысяч рублей в месяц, двухкомнатную за 20-23 тысячи, а трешка обойдется в 25-28 тысяч рублей.

Фото: Мария ЛЕНЦ

ЛЕНИНСКИЙ - ПРОМЫШЛЕННЫЙ И ДОСТУПНЫЙ

Этот район Красноярска всегда считался индустриальным центром города, на его территории расположены основные производственные предприятия. И население, соответственно, - в основном рабочие и служащие предприятий. В последние три года Ленинский район активно развивается, модернизирует общественные пространства, развивает городскую инфраструктуру, ремонтирует дороги, формирует современные дворы. Здесь достаточное количество садов школ и вполне развитая инфраструктура, располагается Сибирский государственный аэрокосмический университет Решетнёва.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кому подходит: тем, кто ищет доступное съемное жилье, работает на предприятиях.

Цена вопроса: в Ленинском районе, пожалуй, дешевле всего арендовать квартиру. Средняя ставка – 13-15 тысяч рублей в месяц за однокомнатную квартиру, 19-23 тысяч за двухкомнатную и 25-27 за трехкомнатную квартиру.