Добро окрыляет: уличному голубю из Красноярска удалили огромную опухоль

Уличного голубя с опасной опухолью прооперировали в Красноярске. Фото: ветеринарная клиника "Лимпопо".

Лети, малыш! В Красноярске удачно прооперировали голубя с огромной опухолью – удалили новообразование и вернули шанс на нормальную жизнь, об этом сообщили в группе ветклиники для экзотических и домашних животных «Лимпопо».

У одной из сотрудниц клиники есть привычка – зимой подкармливать городских птиц. Однажды женщина заметила: голубь, подлетевший за угощеньем, серьезно болен. Есть-то ел, но еле волочил лапку.

- Девушка она подкованная, опыт в общении с пернатыми имеется, так что без труда поймала голубя и привезла на работу. Здесь и выяснилось: у птицы на лапе огромное новообразование, из него сочилась кровь. Вероятно, у голубя был перелом, потом абсцесс (скопление гноя), который переродился в опухоль.

Вырезать исключительно ее было невозможно – новообразование проросло в сосуды. Так что было принято трудное решение: надо удалить часть лапки, сформировать культю.

Главный ветеринарный врач клиники Анна Зотова лично провела операцию – успешно. Потом последовала реабилитация: голубя взяла к себе та самая сотрудница, что спасла его с улицы.

Всего неделя, и найденыш научился управляться с новой лапкой. Теперь он может наступать на культю и подолгу на ней стоять. А, значит, готов к прежней жизни.

На днях голубя-везунчика выпустили в стаю, и она приняла его, как и раньше. Спасибо доктору!

Спасенного голубя уже приняла стая. Фото: ветеринарная клиника "Лимпопо".

- Когда идет речь о спасении голубей с улицы, многие недоумевают: «Зачем? Это помойные птицы». – А затем, что они тоже имеют право на жизнь. Любите всех! Птице здоровья!