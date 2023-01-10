Пищал, как ребенок: пожарный спас от верной гибели задыхавшегося в горящем доме кота

Пожарный Алексей Конофеев вынес из горящего дома гибнущего кота. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Он ничего не мог понять: в горящем доме никого не было, а оттуда словно бы доносился детский плач… В Красноярском крае пожарный Алексей Конофеев спас задыхавшегося в едком дыму кота, рассказали в пресс-службе МЧС по региону.

Все случилось в деревне Новая Дорога во время новогодних праздников. Здесь полыхнул деревянный дом. Благо хозяйки не было на месте, ей ничего не грозило.

Несколько секунд, и огонь распространился по дому, охватил площадь в 36 «квадратов». Пожарные прибыли быстро, приступили к тушению. Им помогал водитель спецмашины Алексей Конофеев.

В какой-то момент он услышал странные звуки: сквозь треск пламени пробивался плач ребенка, совсем маленького. Даже не плач, а писк. «Что такое? – удивился мужчина. – И владелица, и соседи в один голос уверяли: в помещении никого нет».

Алексей шагнул в заполненное дымом помещение, чтобы убедиться: в нем никого нет. И обнаружил кота. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Но как не проверить? И Алексей шагнул в полыхающий дом. Метр, другой, все было в дыму. Но пожарный смог расслышать: жалобные звуки шли из ветровой отдушины.

Тогда он кинулся туда, выдрал решетку, прикрывавшую отверстие. И обомлел: там затаился перепуганный кот. Черно-белый, весь в саже, но живой.

- Натерпелся, конечно. Был в полном шоке. Кашлял, но дышал сам! – вспоминает Алексей.

Бережно достал кота, прижал к себе и выбрался на улицу. Пушистый погорелец был спасен. Его сразу же передали хозяйке. Женщину и ее питомца приютил взрослый сын, он живет неподалеку.

А Алексей признается: он по-настоящему рад, что смог сберечь чью-то жизнь. Для семьи кот очень дорог. И, если бы его не удалось спасти, это была бы трагедия.

… В соцсетях мужчину называют героем. Говорят, если спас кота, Новый год (тоже кота или кролика – по восточным поверьям) обязательно принесет удачу:

- Человечище! Кто-то на верную смерть выкидывает наигравшись, а кто-то готов рисковать собой ради такой маленькой, но от этого не менее важной жизни (Ольга Лейман).

- Спасибо! Любая жизнь бесценна, поэтому здорово, что оказался рядом человек, который смог эту жизнь спасти! (Лариса Кузьмина).

- Молодцы! Гордость берет за ваши сердца! (Светлана Казакова).