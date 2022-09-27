В Красноярске началось голосование о вхождении в состав России четырех областей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске утром 27 сентября открылся избирательный участок для жителей Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей. Вопрос в бюллетене один: хотя ли они, чтобы их регионы вошли в состав России. Там, на местах, референдум проходит с 23 по 27 сентября. И в российских городах – в последний день. Нужно дать людям, временно покинувшим родные места, выразить свою волю.

В Красноярске все беженцы были заранее оповещены о времени и месте, где они смогут высказать свое мнение. Избирательный участок открылся вовремя. И вскоре туда стали подходить голосующие. На месте побывали корреспонденты «Комсомольской правды»-Красноярск и увидели, как происходит референдум.

Избирательный участок находится под охраной Фото: Мария ЛЕНЦ

- Мы из города Лисичанска Луганской области. Живем здесь с августа 2014 год. Даже день помним, когда приехали – 28 августа, - рассказывает семья Матвиенко. – Ожидаем только лучшего будущего для наших детей и наших внуков. И для нашего региона. С 1991 года там ничего ведь не делалось для людей. Только уничтожались заводы. Мы с большой надеждой думаем, что все это будет восстанавливаться, что бизнес туда пойдет, будут создаваться рабочие места. И что молодежь туда подтянется.

Еще одна женщина попросила не называть ее имени, по понятным причинам. Рассказывает, что приехала из Херсонской области.

- Я из Александровки, которую стерли с лица земли. Здесь с конца июня. Не хотела оттуда уезжать, но выхода не было: домов не осталось, село полностью уничтожено. Сюда приехала к родной сестре, а дети там остались – дочка и сын в Херсоне. Я буду возвращаться к ним. Надеюсь, после референдума будет все хорошо. По-другому никак нельзя. Россия нам поможет, и мы сами тоже. Я собираюсь ехать домой, чтобы участвовать в восстановлении.

Александр Фурман родом из Краснодона Фото: Мария ЛЕНЦ

Александр Фурман в Красноярске тоже с 2014 года, как только началось противостояние, увез семью подальше. Сейчас у него есть российское гражданство, но душой он там, в Луганской народной республике, его родной город – Краснодон, тот самый, молодогвардейский.

- Первый референдум у нас был еще в 2014 году. Еще тогда мы высказали свое мнение, все, кого я знаю. Пока возвращаться туда не планирую, у меня ребенок здесь учится, не хочется его второй раз срывать с места. Но я вместе со всеми жду результатов референдума. Хочу, чтобы скорее все успокоилось, там у меня остались родные и товарищи, поддерживаю их.

Алла и Сергей Федоренко, супруги из Донецка. Уехали в Россию из родного города в 2015 году, не смогли жить под обстрелами. В Красноярск их позвали родственники, здесь у Аллы Петровны сестра, племянница и внучка.

Алла и Сергей Федоренко, супруги из Донецка Фото: Мария ЛЕНЦ

- Они целый год нас сюда звали: «приезжайте, приезжайте». Мы вначале не понимали глубины того конфликта, который там происходит. Думали: «поедем на годик, за это время все успокоится, и вернемся». Но прошел и год, и два, и пять – и мы осознали истину. Мы очень долго ждали этого референдума, не сомневались в нем. Поддерживаем связь с теми, кто сейчас в Донецке. И обязательно вернемся, весь мы – дончане, до глубины души.

Добавим, что по данным четырех дней голосования референдум признан состоявшимся, во всех четырех областях явка избирателей составила более 50%.