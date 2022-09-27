Красноярск укутал утренний туман Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск укутал утренний туман – свежий, прохладный, сырой. Столбик термометра показывает в разных концах города от минус 5 до нуля градусов. А это означает одно: осень окончательно вступила в свои права. Жители города делятся в соцсетях фотографиями, отмечают: самый густой туман – возле Енисея, это и понятно. Но и лесные окраины накрыла загадочная туманная атмосфера. Первыми ее, кстати, отметили те, кто вышел с питомцами гулять – зябко, но приятно.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В свою очередь ГУ МЧС Росси по краю предупреждает: перепады температур в ночное и дневное время провоцируют туман на дорогах. Как результат – риск ДТП на автодорогах федерального, регионального и местного значения. Наибольшая вероятность затруднения в движении транспорта и увеличения количества дорожно-транспортных происшествий прогнозируется в 11 муниципальных образованиях на 22 опасных участках.

Фото: Мария ЛЕНЦ

На трассе Р-255 «Сибирь»:

- Боготольский район (584 – 602 км),

- Ачинский (626 – 644 км, 654 – 680 км),

- Козульский (683 км, 691 – 695 км, 706 км, 712 – 714 км, 722 – 734 км),

- Емельяновский (734 – 812 км),

- Манский (871 – 897 км),

- Уярский (902 – 947 км),

- Нижнеингашский (1100 – 1117 км, 1117 – 1176 км).

На трассе Р-257 «Енисей»:

- Балахтинский район (128 – 129 км, 144 – 158 км, 166 – 167 км, 170 – 173 км),

- Новоселовский (227 – 239 км),

- Минусинский (425 – 431 км),

- Ермаковский (604 – 625 км, 625 – 689 км, 693 – 701 км).

И, кстати, пора переобувать свой автомобиль на зимнюю резину.