Красноярск укутал утренний туман
Фото: Мария ЛЕНЦ
Красноярск укутал утренний туман – свежий, прохладный, сырой. Столбик термометра показывает в разных концах города от минус 5 до нуля градусов. А это означает одно: осень окончательно вступила в свои права. Жители города делятся в соцсетях фотографиями, отмечают: самый густой туман – возле Енисея, это и понятно. Но и лесные окраины накрыла загадочная туманная атмосфера. Первыми ее, кстати, отметили те, кто вышел с питомцами гулять – зябко, но приятно.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В свою очередь ГУ МЧС Росси по краю предупреждает: перепады температур в ночное и дневное время провоцируют туман на дорогах. Как результат – риск ДТП на автодорогах федерального, регионального и местного значения. Наибольшая вероятность затруднения в движении транспорта и увеличения количества дорожно-транспортных происшествий прогнозируется в 11 муниципальных образованиях на 22 опасных участках.
Фото: Мария ЛЕНЦ
На трассе Р-255 «Сибирь»:
- Боготольский район (584 – 602 км),
- Ачинский (626 – 644 км, 654 – 680 км),
- Козульский (683 км, 691 – 695 км, 706 км, 712 – 714 км, 722 – 734 км),
- Емельяновский (734 – 812 км),
- Манский (871 – 897 км),
- Уярский (902 – 947 км),
- Нижнеингашский (1100 – 1117 км, 1117 – 1176 км).
На трассе Р-257 «Енисей»:
- Балахтинский район (128 – 129 км, 144 – 158 км, 166 – 167 км, 170 – 173 км),
- Новоселовский (227 – 239 км),
- Минусинский (425 – 431 км),
- Ермаковский (604 – 625 км, 625 – 689 км, 693 – 701 км).
И, кстати, пора переобувать свой автомобиль на зимнюю резину.
Фото: Мария ЛЕНЦ