В Красноярском крае сотрудники ДПС спасли из огня маму с двумя детьми

Фото: ГИБДД

В Козульском районе двое инспекторов ГИБДД вывели маму с двумя детьми из полыхающего дома. Как рассказали в МВД, ЧП произошло еще 16 сентября, а о поступке сотрудников ДПС стало известно лишь накануне.

В вечернее время экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Константина Якимова и капитана полиции Сергея Кузнецова патрулировали поселок Новочернореченский, когда увидели, что один из частных домов полыхает огнем.

Полицейские сразу же сообщили в экстренные службы и дежурную часть о пожаре, а затем поехали на место. Зайдя на территорию дома, госавтоинспекторы увидели, как 40-летняя женщина в пристройке воюет с огнетушителем, пытаясь хоть немного сбить пламя.

Один из членов экипажа забрал у женщины огнетушитель и попытался сам, но понял, что это бесполезно и начал выводить хозяйку дома из пожара. В это время его коллега выводил из дома двоих детей – 10 и 14 лет.

После того, как мама с подростками оказалась на безопасном расстоянии, полицейские еще раз вернулись в дом, чтобы убедиться, что там никого не осталось.

К счастью, они успели вовремя – никто не пострадал.