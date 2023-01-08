В некоторых домах вода уже появилась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители нескольких домов в Норильске остались без холодной воды. Причиной отключения стали низкие температуры – из-за сильных морозов перемерзли трубы.

Сейчас аварийные службы восстановили подачу ресурса во всех домах, кроме здания на Нансена, 24. Жители этого дома могут получить воду на первом этаже, для них организовали подвоз.

Тем временем, администрация попросила жителей квартир на первом этаже в домах, где нет воды, открыть ее.

- В связи со сложными погодными условиями, в целях предупреждения аварийных ситуаций и сохранения сетей холодного, горячего водоснабжения и канализации от промерзания, просим жителей первых этажей многоквартирных домов открыть воду на сброс в ваших квартирах. Затраты по расходу энергоресурсов будут компенсированы управляющими, ресурсоснабжающими организациями, - говорится в сообщении мэрии.

Между тем на севере Красноярского края уже несколько дней температура воздуха держится на уровне -50 °C.