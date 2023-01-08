Самолетом, потерпевшим крушение на Мане в Красноярском крае управлял священник

В Сети опубликовали видео крушения самолета Cessna 182, произошедшее еще 1 мая 2022 года неподалеку от реки Мана. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

Видео снято от первого лица пассажира Михаила. Воздушным судном управлял пилот Юрий Гетман, священник Храма Воскресения Христова. Сначала на опубликованных кадрах видны штурвал и приборная доска самолета, лесной массив за бортом, над которым он пролетал. Один из мужчин произносит фразу: «Опасный момент», после чего судно начинает терять высоту и ударяется о землю.

Пассажир, диакон Храма Воскресения Христова, погиб на месте. За жизнь пилота врачи боролись еще шесть дней, но спасти мужчину не смогли, он скончался от полученных травм в больнице. Очевидец, который видел крушение самолета рассказал, что слышал, как у воздушного транспорта то включался, то глох двигатель.

В декабре расследование уголовного дела по факту крушения самолета закончилось. Действия пилота квалифицировали как нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна – ч. 2 ст. УК РФ. Из-за смерти мужчины дело закрыли.

Следователи выяснили, что у пилота не было прав на управление самолетом. Несмотря на это он совершил взлет с пассажиром на борту с аэродрома «Вознесенка». Органы, отвечающие за организацию воздушного движения, пилот не уведомил о полете, а судно не зарегистрировал в Федеральном агентстве, не установил на него бортовой номер и не получил сертификат летной годности. Судно, пришедшее в разобранном виде, он собирал самостоятельно.

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