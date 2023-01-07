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Общество7 января 2023 3:32

В Красноярске богослужение в Рождество возглавил митрополит Пантелеимон

Он провел службу в храме Рождества Христова
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: Красноярская епархия

Фото: Красноярская епархия

Богослужение в Рождественскую ночь в Красноярске провел митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Служба прошла в храме Рождества Христова – там Пантелеимон провел великое повечерие, утреню и Божественную литургию.

– Рождество — это глобальный, начавшийся две тысячи лет назад, путь человечества к светлой, справедливой и принимаемой сердцем жизни, которая есть сила Божия и есть бесконечная в вечности надежда на нерушимость жизненных устоев, – сказал митрополит перед началом службы.

Отметим, что в храме на Щорса, где прошло богослужение Пантелеимона, в Рождественскую ночь собрались сотни красноярцев.

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