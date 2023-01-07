В Красноярске богослужение в Рождество возглавил митрополит Пантелеимон

Фото: Красноярская епархия

Богослужение в Рождественскую ночь в Красноярске провел митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Служба прошла в храме Рождества Христова – там Пантелеимон провел великое повечерие, утреню и Божественную литургию.

– Рождество — это глобальный, начавшийся две тысячи лет назад, путь человечества к светлой, справедливой и принимаемой сердцем жизни, которая есть сила Божия и есть бесконечная в вечности надежда на нерушимость жизненных устоев, – сказал митрополит перед началом службы.

Отметим, что в храме на Щорса, где прошло богослужение Пантелеимона, в Рождественскую ночь собрались сотни красноярцев.