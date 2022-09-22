В Красноярске на Стрелке начнется строительство нового храма. Фото: Красноярская епархия

В Красноярске на Стрелке в скором времени начнется строительство нового православного храма Богородице-Рождественского кафедрального собора. Можно сказать, что это станет возвращением культового сооружения, снесенного в 1936 году в историческом центре города.

Накануне, 21 сентября, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершил молебен у поклонного креста на Стрелке, между зданием филармонии и Красноярским музейным центром, где и будет возведен храм. Владыка призвал верующих молиться о мире во всем мире, о рождении детей, о сохранении великой России.

Молебен организован Красноярской епархией при поддержке администрации города Красноярска в рамках муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Красноярске».

Накануне на Стрелке прошел молебен. Фото: Красноярская епархия

Напомним, что решение о строительстве Богородице-Рождественского кафедрального собора было принято около десяти лет назад. Немало копий было сломано с тех пор между сторонниками и противниками строительства. Последние настаивают, что храм закроет вид на Енисей. Им в ответ приводят аргумент, что храм – это восстановление традиций, не будет его – Стрелку застроят офисными зданиями.

Однако уточним, сначала планируется построить так называемый малый храм, он будет деревянным, в традициях русского деревянного зодчества, чуть в стороне от кафедрального собора. Также добавим, что по традиции строительство религиозный сооружений всегда было и проводится ныне без участия бюджетных средств, на средства верующих, среди которых немало предпринимателей-меценатов. Так было и в 1845 – 1861 годах: Богородице-Рождественский собор возводили на пожертвования купцов и золотопромышленников города.