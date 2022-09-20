Как построить свой дом с умом

О правилах энергосбережения теперь знают даже малыши! Фото: пресс-служба СУЭК.

Основная задача Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче - привлечь внимание людей к бережному отношению к природным энергоресурсам. Причем, возвращаться в каменный век не требуется. Достаточно всего лишь соблюдать простые правила: выключать свет, когда он не нужен, использовать энергосберегающие приборы и лампы, даже просто вымыть окна, чтобы в доме стало больше солнечного света!

Но есть один нюанс: беречь энергию и, в конечном счете, природу, можно только общими усилиями, каждый на своем месте. Как это работает, узнаем на примере компании СУЭК.

Если научить малышей, они научат взрослых!

Угольщики участвуют в фестивале #ВместеЯрче уже много лет, и нашли особый подход даже к самым маленьким.

«Пробуждать интерес к энергосбережению нужно с самых ранних лет, чтобы дети не только учились этому сами, но и рассказывали своим сверстникам, родителям», - говорит председатель совета молодежи Березовского разреза Екатерина Алтабасова после занимательного «энергоурока» для воспитанников детского сада «Чебурашка» города Шарыпово.

«Ребятам нравится, глаза у них горят, и, что очень здорово, многие без труда назвали важные правила энергосбережения!» - поделилась эмоциями председатель совета молодежи Назаровского разреза Татьяна Хвостова во время встречи с малышами из детского сада «Катюша» города Назарово.

«Такие беседы, игры формируют правильное экологическое поведение с ранних лет. А эмоции детей – это восторг, любопытство, неподдельный интерес! Будем рады видеть угольщиков с такими нестандартными уроками у нас в гостях снова», - говорит воспитатель детского сада «Катюша» Надежда Сенчихина.

Энергосбережение – это и привычка, и профессия

Во время фестиваля #ВместеЯрче угольщики ежегодно приглашают школьников и студентов на свои предприятия. Там, на месте, лучше видно использование современных энергосберегающих, экологических технологий, другие интересные особенности открытой угледобычи, связанные с заботой о природе. С начала этого года на таких необычных энерго-, экологических и профориентационных «уроках» на Березовском, Бородинском и Назаровском разрезах побывали около трехсот школьников.

Трудовые отряды СУЭК побывали на предприятиях компании. Фото: пресс-служба СУЭК.

Им рассказали не только о том, как бережливо использовать энергоресурсы, но еще и о профессиях в сфере экологии и энергетики, которые востребованы на угледобывающем предприятии.

А в городе Бородино старшеклассники из трудового отряда СУЭК не ограничились экскурсией, они еще провели экологический субботник на берегу городского озера.

Как берегут энергию те, кто ее добывает

На экскурсиях специалисты рассказывают школьникам и студентам о поэтапной модернизации энергосистемы угольных разрезов, о применении энергосберегающих технологий на горных машинах, о рекультивации и высадке деревьев, способствующих скорейшему восстановлению земель после добычи угля.

«Сейчас на всех наших предприятиях в крае идет реализация еще одного масштабного экологического проекта, - отметил генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров, - проектируем и строим современные комплексы очистных сооружений замкнутого цикла, которые позволят после многоступенчатой очистки использовать грунтовые воды из угольных пластов для технических нужд предприятий».

Вместе ярче! Фото: пресс-служба СУЭК.

Наша справка

Фестиваль экологии и энергосбережения #ВместеЯрче проходит более чем в 70 российских городах с 2015 года. За это время на сайте вместеярче.рф накоплено много материалов для работы с детьми разного возраста: игры, квесты, уроки, беседы, которые доходчиво и интересно объяснят правила энергосбережения в быту.

СУЭК участвует в масштабной федеральной акции практически с самого ее старта – сотрудники компании проводят для воспитанников детских садов, школьников, студентов уроки энергосбережения, экскурсии на предприятия, вместе со старшеклассниками из трудовых отрядов организуют флэшмобы, мастер-классы по использованию вторсырья и локальные мини-фестивали.

Свой опыт экологического просвещения компания презентует в Москве на Российской энергетической неделе, международного отраслевого форума.