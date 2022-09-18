В развитие горнолыжного курорта «Гладенькая» в Хакасии будет вложено 14 миллиардов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В развитие горнолыжного курорта «Гладенькая» в Хакасии будет вложено 14 миллиардов рублей. Таким образом это будет самый крупный инвестиционный проект в сфере туризма не только в республике, но и в целом в Енисейской Сибири. Курорт находится в живописном месте, в предгорьях западного Саяна. От столицы республики, Абакана, всего 120 километров. От Саяногорска – 40 километров. Транспортная доступность.

Склоны «Гладенькой» - одни из немногих в России, которые позволяют проводить соревнования по всему перечню дисциплин горнолыжного спорта и имеют международные сертификаты FIS. Кстати, здесь проводятся крупные соревнования. И этот курорт планируется мощно развивать, так, чтобы составить достойную конкуренцию другим. К тому же близость к Абакану оставит «Гладенькую» доступной и бюджетной категории любителей активного отдыха.

Как сообщает министерство экономразвития Хакасии, реализация проекта будет идти поэтапно. Первый этап рассчитан до 2025 года, затраты составят 9 миллиардов. Это период реновации гостиничного фонда и объектов общепита, построят премиум-шале, глэм-парк, отели и коттеджи. На склонах проложат новые горнолыжные трассы, в том числе для детей.

- В условиях повысившегося спроса со стороны отдыхающих международная компания-инвестор при поддержке «Корпорации Туризм.РФ» готова обеспечить курорту дальнейшее динамичное развитие посредством вложения средств в реконструкцию и строительство туристской инфраструктуры, - рассказал глава министерства ведомства Виктор Богушевич.

Добавим, что власти республики всерьез задумались об освоении туристического потенциала во время пандемии. Эта тема обсуждалась и на экономических форумах. Инвесторам предлагают вкладываться в развитие не только «Гладенькой», но и экомаршрутов в предгорьях Кузнецкого Алатау, где находятся Ивановские озера и окрестности поселка Приисковый. Есть масса других проектов, ведь территория Хакасии в целом интересная для туристов, в том числе зарубежных.