В Красноярске отравившейся в школе ученице выплатят компенсацию в 50 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская школьница получит 50 тысяч рублей компенсации морального вреда из-за отравления после обеда в школьной столовой. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Волна отравлений в примерно 20 школах прошла с 18 февраля по 3 марта 2021 года. Дети в возрасте 7-16 лет начали массово жаловаться на плохое самочувствие. Проверка показала, что школьники подхватили иерсиноз, а до этого все ели сырые овощи в столовых. В итоге заболели 126 детей.

Так, спустя полтора года суды рассмотрели 22 иска от прокурора о возмещении морального вреда в пользу учащихся на сумму 1 миллион 85 тысяч рублей. Еще 19 обращений рассматриваются.

Получила компенсацию и школьница, которой суд первой инстанции отказал, сделав вывод, что отравление и неумелая организация питания, никак не связаны. После апелляции ей назначили возмещение в 50 тысяч рублей.

Уголовное дело, которое было заведено после массового отравления, находится на рассмотрении суда.

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В суд передано дело об отравлении 126 детей в школах Советского и Октябрьского района Красноярска. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. (подробнее)