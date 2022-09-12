Две собаки, кот и ящерица: красноярка рассказала, как ее такие разные питомцы уживаются в одной квартире

Мила

У красноярки Таисии Павловой в квартире живет настоящая сплоченная кото-собачья банда и эублефар. Это две собаки – Марли 13 лет, Миле 3 года. Кот Рыся – ему два года. И самая младшая из питомцев – ящерица с таким экзотическим названием, которой всего 5 месяцев.

Лазура

Казалось, как можно совместить несовместимое и поселить всех этих животных под одной крышей. Их хозяйка уверяет, что ее «мальчики и девочки» - самые дружные в мире!

А сейчас еще они вместе участвуют в фотоконкурсе домашних питомцев «Усы, лапы и хвост».

Марли

Напоминаем, в честь 200-летия Енисейской губернии медиахолдинг «Комсомольская правда» и компания «Губернские аптеки» открывают «Губернский клуб любителей домашних животных». И первое масштабное и яркое мероприятие клуба – этот фотоконкурс!

В нем могут принять участие жители Красноярского края и Хакасии вне зависимости от возраста. Отдельное приглашение - музеям, архивным агентствам, историкам.

Для участия нужно самостоятельно загрузить фото на страницу конкурса. Один участник может отправить от одной до четырех фотографий, но не одного, а разных животных. Указать свое имя, фамилию, электронную почту и контактный телефон. При желании в строке «описание» можно написать забавную историю про вашего любимца или просто признаться ему в любви.

Рыся

Победителями конкурса станут шесть разных участников, чьи фото наберут наибольшее количество голосов во время интернет-голосования посетителей сайта krsk.kp.ru.Еще двух победителей выберет организатор конкурса в номинациях «Ретро-фото» и «Растем вместе».

Победители получат дипломы, подарки и сувениры от «Комсомолки» и генерального партнера фотоконкурса компании «Губернские аптеки»

КСТАТИ

Победителям из городов Лесосибирск, Енисейск, Канск, Иланск, Ужур, Назарово, Минусинска и Абакана «Комсомолка» и «Губернские аптеки» подарки вручат лично – в этих городах в октябре и ноябре состоятся Дни открытых дверей «Губернского клуба домашних животных». Чтобы присоединиться к нему, нужно вступить в группу vk.com/vetaptekakrsk.

ЭТАПЫ КОНКУРСА

С 5 по 25 сентября 2022 года - прием фотографий;

26 сентября – 3 октября 2022 года - голосование;

5 октября 2022 года - подведение итогов;

8 октября – 30 ноября - награждение.

Все подробности на странице фотоконкурса здесь!