Медвежат-сирот из Красноярского края выпустили на волю в Алтайском биосферном заповеднике

Редис и Сюрприз отправились жить после продолжительной реабилитации в Алтайский биосферный заповедник. Фото: Алтайский биосферный заповедник

Семейство медвежат-сирот из Красноярского края обрело свой новый дом. Редис и Сюрприз отправились жить после продолжительной реабилитации в Алтайский биосферный заповедник.

Выхаживать хищников специалистам помогали неравнодушные люди. Они жертвовали деньги на все необходимое для косолапых.

— Свои имена они, конечно же, не знают, так как основная цель работников заповедника состоит в том, чтобы вырастить не домашних животных, а диких зверей со страхом перед одной из главных для них опасностей — человеком. В процессе реабилитации исключалось любое общение: время работы в вольере сводилось к минимуму, использовалась одежда без посторонних запахов и закрывающая все открытые участки тела, под запретом были мобильные телефоны и близкая стоянка транспорта, —рассказали в заповеднике.

Так что косолапые к людям совсем не привыкли. Их отправили на теплоходе «Зазеркалье» по волнам Телецкого озера к новому месту жительства. Перед высадкой их погрузили в сон. А когда малыши очнулись, их ждала первая прогулка по большой земле заповедника.

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