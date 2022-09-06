«Усы, лапы и хвост»: в Красноярском крае и Хакасии стартовал фотоконкурс для любителей животных

Фото: Мария ЛЕНЦ

В честь 200-летия Енисейской губернии медиахолдинг «Комсомольская правда» и компания «Губернские аптеки» открывают «Губернский клуб любителей домашних животных».

Первое масштабное и яркое мероприятие клуба – фотоконкурс домашних питомцев под названием «Усы, лапы и хвост». Принять в нем участие могут жители Красноярского края и Хакасии вне зависимости от возраста.

Вместе мы создадим большую и интересную историю о том, как разнообразен животный мир наших домов и квартир, насколько сильно сибиряки любят своих питомцев, которые так быстро и на долгие годы становятся нашими друзьями и членами семей.

Отдельное приглашение - музеям, архивным агентствам, историкам. Специально для исторических фото домашних животных Енисейской губернии открыта номинация «Ретро-фото» (фотографии, сделанные до 1980 года).

Еще одна специальная номинация – «Растем вместе», когда на фото дети и питомцы. Ведь наверняка во многих сибирских семьях живут и работают исключительные усатые «няни».

Для участия в конкурсе необходимо самостоятельно загрузить тематическое фото хорошего качества на страницу конкурса. Один участник может отправить от одной до четырех фотографий, но не одного, а разных животных.

Не забудьте указать свое имя, фамилию, электронную почту и контактный телефон. В описании напишите, кто изображен на фото, как его (их) зовут, в каком месте и при каких обстоятельствах это было снято. При желании можно написать забавную историю про вашего любимца или просто признаться ему в любви.

Победителями станут шесть разных участников, чьи фото наберут наибольшее количество голосов во время интернет-голосования посетителей сайта krsk.kp.ru.

Еще двух победителей выберет организатор конкурса в номинациях «Ретро-фото» и «Растем вместе».

Победителям вручат дипломы, подарки и сувениры от «Комсомолки» и генерального партнера фотоконкурса компании «Губернские аптеки». Остальные же участники смогут скачать диплом после подведения итогов на странице конкурса.

КОНКРЕТНО

С 5 по 25 сентября 2022 года - прием фотографий;

26 сентября – 3 октября 2022 года - голосование;

5 октября 2022 года - подведение итогов;

8 октября – 30 ноября - награждение.

КСТАТИ

Победителям из Лесосибирска, Енисейска, Канска, Иланска, Ужура, Назарово, Минусинска и Абакана «Комсомолка» и «Губернские аптеки» подарки вручат лично – в этих городах в октябре и ноябре состоятся Дни открытых дверей «Губернского клуба любителей домашних животных». Кстати, вступить в клуб просто, добавляйтесь в эту группу vk.com/vetaptekakrsk.

Все подробности о конкурсе здесь.