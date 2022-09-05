К спасателям МЧС в Красноярск приехал щенок лабрадора по кличке Лексус

Фото: МЧС Красноярского края

Сибирский региональный поисково-спасательный отряд МЧС пополнился новым бойцом. Его зовут Лексус – новый спасатель имеет четыре ноги, хвост, и на самом деле он щенок лабрадора. Однако пятимесячный пес вскоре станет полноценным спасателем – примерно через год ему предстоит пройти аттестацию на проведение поисково-спасательные работ.

Лексус приехал в Красноярск в конце августа, из питомника МЧС в Ногинске. Обучать щенка начали с первого дня его вступления в отряд: наставничеством занялись спасатель Евгений Ярошевский и кинолог Татьяна Елисеева.

Фото: МЧС Красноярского края

– Для каждой собаки мы подбираем свой способ. В обучении мы используем 2 метода: вкусопоощрительный (то есть за правильно совершенное действие собака получает лакомство) и игровой. Лексус очень хорошо реагирует на игрушку, поэтому именно с ней мы больше занимаемся, – рассказала Елисеева.

Лексус также старается копировать действия других собак. Рядом с ним часто тренируется семилетный лабрадор Клеопатра: она уже участвовала в ликвидации нескольких ЧС и поисково-спасательных работах. Клеопатра на своем примере показывает Лексусу, что именно нужно делать на тренировках.

Фото: МЧС Красноярского края

– Положительные эмоции очень важны в воспитании собаки. Когда кинолог радуется, хвалит пса, тот понимает, что все делает правильно. А если не получает похвалы, то начинает корректировать свое поведение, подстраивается, – добавила Елисеева.