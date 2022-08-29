Оседлала крокодила и подружилась со слоном: 84-летняя путешественница из Красноярска колесит по миру на заначку от пенсии

Инна Николаевна Петрова из красноярского пансионата "Ветеран" путешествует по стране и миру на заначку от пенсии. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Пока ровесники сидят перед телевизором, она позирует верхом на крокодиле. 84-летняя Инна Петрова из Красноярска путешествует по миру… на заначку от пенсии. Всё сама: больше 15 лет живет в пансионате «Ветеран». Китай, Болгария, Чехия, Кипр, Вьетнам, Эмираты, Таиланд, - старушке-путешественнице и целого мира мало.

Жили по заводскому гудку

Джунгли, слоны, райские острова… Маленькая Инночка, родившаяся в Сибири в 1938-м, о такой экзотике даже не мечтала.

- Жили мы в хибарке под горой. Одна комната, окна упираются в землю, удобств нет. Детей в семье было двое, я и младшая сестра Света. Простая семья: мама Надя - портниха, папа Коля – рабочий в цирке. Когда я появилась на свет, там выступала звезда Инна Берман. В честь нее меня и назвали.

Напророчили, жизнь получилась, как гастроли. Но далеко не сразу. В 1941-м отец ушел на фронт, мать осталась с двумя малютками.

- Билась одна. В шесть утра – гудок на заводе рядом. По нему и вставали. Ничего не было, даже света, какие будильники! Дрова надо добывать. Зима суровая, до -50. Полночь, мороз, мы идем на речку, там деревянная ограда Мама рубит ее топором – такой треск стоит, а я караулю и трясусь. Она была глуховата, поймать могли запросто. Придем домой, там плачет сестренка: «Хе-е-еба хочу». Чуть потопим, ложимся втроем на одну кровать. И я начинаю свой рассказ: все, что узнала в садике, стихи, сказки. А назавтра – продолжение!

В 1943-м вернулся отец. Увы, легче не стало: был тяжело ранен, получил инвалидность.

- Строгий, требовательный, мы его боялись, как огня. Сейчас понимаю, в чем-то он был прав. Представляете, я сама записалась в школу. Помню свою любимую учительницу Анастасию Никифоровну. Так она на меня повлияла, что после школы пошла по ее стопам: сначала в училище, потом в институт, на биолого-географический факультет.

«Счастье – всегда быть сытым»

Жили скромно. Придешь домой с занятий, а там пустые щи на мерзлой капусте. Ни мяса, ни свеклы, откуда бы?

Но на втором курсе случилось невероятное: на доске объявлений института появилось новое – о поездках ЗА ГРАНИЦУ! Собирали делегации от пяти вузов. Платно. Самое доступное – Китай, 104 рубля.

- Я была комсомолка, активистка. Подала заявление, меня поддержали. Родители нашли деньги. И я поехала! Пекин, Шанхай, Тяньцзинь, Шэньян, четыре города за 12 дней. Что удивило? Там жили еще беднее, чем мы. Едем с переводчиком, он из местных. Спрашиваю: «Как вы понимаете счастье?» – Всегда быть сытым!

Из Пекина перебрались в Шанхай. Смотрим, на привокзальной площади все устлано газетами. И на них лежат люди. Целая площадь спящих людей. В Шанхае нас поселили на 15 этаже. Внизу море, в нем лодочки. Нам говорят: в этих джонках многие рождаются, живут и умирают. Тем не менее мне всё пришлось по нраву. Особенно люди - работящие, как муравьи.

… То первое путешествие что-то изменило в ней навсегда. Теперь Инна использовала любую возможность посмотреть мир.

Путешествиями Инна Николаевна "заболела" еще с юности. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

- В 60-м нас как географов отправили на практику в Среднюю Азию. Больше всего поразило, какая вода в Иссык-Куле, голубая-голубая! А в следующем году - турпоездка на Кавказ, масса впечатлений. Вот одно из них: поднимаемся на фуникулере на гору Мтацминда. В середине остановка, некрополь, где похоронены великие люди Грузии. Там могилы Грибоедова и его жены Нины Чавчавадзе. У них была великая любовь. Поэта убили в Персии, когда Нине было всего 16 лет. Но она до смерти хранила верность любимому. На памятнике надпись: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя». Тронуло до слез. Сейчас бы с радостью туда вернулась, очень хотела бы увидеть, как изменился Тбилиси, Батуми...

От Таджикистана до Камчатки

А после пятого курса «лягушка-путешественница» напросилась в деревню.

- Втемяшилось: хочу в школу. Пожалуйста! Поселок Поканаевка Красноярского края. Жили в деревенском доме. Воду носили из колодца. Пойду, вокруг наледь. Крутишь ручку, а сама боишься нырнуть.

Но это было только начало приключений. Из Сибири Инна попала в Алма-Ату. На вечере в клубе познакомилась с симпатичным сержантом Виктором, он проходил тут срочную. Замуж вышла – за тысячи километров – в Казахстан. Родился сын Сережа. Но семейная жизнь не задалась. Вскоре последовал развод и переезд: «Если что не по мне, я не жалуюсь. Раз! - и все меняю».

В итоге за 40 лет она с турпоездками исколесила весь СССР (и не только, посетила Болгарию и Югославию, потом Кипр). Была учителем, воспитателем, экскурсоводом. Жила в Казахстане и Таджикистане, снова в Сибири, на Камчатке.

- Как? Я обожаю читать. И попалась мне серия публикаций о Камчатке, ОЧЕНЬ интересно. Еще я ОЧЕНЬ люблю рыбу. В общем, решено – меняем квартиру, едем в Петропавловск-Камчатский. А там горы, много снега. Если буран, сидишь дома три дня, потом выбираешься – тишина, все вокруг сверкает. Красота!

Зачем сидеть в четырех стенах, когда можно жить полной жизнью? Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Легка на подъем

Активная, заводная, всегда среди людей. А вот с личным не повезло. Так уж вышло, в какой-то момент Инна Николаевна осталась одна. Сын трагически погиб еще в 1993-м. Потом потеряла и мужа Михаила. Другая бы сломалась…

- Я же поехала в Красноярск, на разведку. Осмотрелась - встала на очередь на путевку в пансионат «Ветеран». И летом 2006 года перебралась туда.

Место необычное – тут все по-домашнему: есть свой сад, огород. Но главное – пансионат открытый, отсюда можно запросто выезжать, как в путешествия, так и просто в гости.

Тем более на подъем она легкая. Раз поехала к родственникам в Москву. Думала, будет жара, а там, как нарочно, холод, лужи. И она в босоножках, даже туфли не взяла. Что ж теперь, зябнуть? Купила билет в Адлер и улетела к морю.

Жить сейчас

Поселившись в пансионате, не стала изменять привычкам. Зачем сидеть в четырех стенах? Рассудила так: ее пенсия 27 400 рублей, 14 700 платит за проживание, а остальное, это 12 700 тысяч в месяц может откладывать (важно: поступившие позже постояльцы вносят за проживание уже 75% пенсии).

И все получилось: в 2007 – Чехия, потом – Болгария, Китай, Таиланд, Эмираты, Вьетнам… В год по стране. А в промежутках – поездки по России.

С годами появились и свои ноу-хау. Туры бронирует всегда заранее, так больше скидка. В основном, экономичные варианты, две и три звезды. Дальше ориентируется по ситуации. На местах предпочитает передвигаться на автобусах.

Супербабушка оседлала крокодила и подружилась с тигром. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

- Еще у меня много друзей в разных местах. Когда останавливаешься у них, а не в отеле – экономия огромная.

Обычно ездит одна, сумку-тележку в руки, и вперед. Подруги не в восторге: случись что в дороге, кто выручит?

- Но мне помогают всегда. Попутчики где сумку подадут, где поддержат. И мне не страшно. Хотя если бы нашлась компаньонка, было бы отлично!

Экономия экономией, а как же без экзотики?

- Помню, прилетели в Таиланд, это было в ноябре. Самолет аж обледенел. Дома мороз, а тут жаркое лето! Повезли на экскурсию – в театр, где укрощают змей. Вот это было зрелище! В другой раз сама оседлала крокодила. Так и сфотографировалась – верхом на зубастом. А еще кормила слона. Прямо из рук - маленькими бананчиками. Сплошной восторг. А деньги? Что их жалеть! Жить надо СЕЙЧАС.

Жить надо здесь и сейчас, говорит Инна Николаевна. Фото: Ася ЖУКОВА

За помощь в подготовке публикации «КП - Красноярск» благодарит администрацию пансионата «Ветеран».

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