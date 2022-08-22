«Газовый баллон мог взорваться в любую минуту»: в Красноярском крае пожарные спасли женщину, спавшую в охваченном огнем доме

Фото: Красноярская служба спасения

Ночью 21 августа в селе Казанцево Шушенского района спасатели вывели из горящего дома пожилую женщину. Об этом сообщает Красноярская служба спасения.

Пожар застал жильцов двухквартирного дома ночью. На момент приезда сотрудников МЧС, люди из одной части дома эвакуировались самостоятельно. В этом время горел чердак и веранда. Ситуация осложнялась тем, что на веранде стоял газовый баллон:

- Он мог взорваться в любую минуту, с этого места и начали тушение, - сообщают в службе спасения.

Также оказалось, что во второй части дома могла находиться пожилая женщина. Так оно и оказалось. Взломав дверь, пожарные нашли крепко спящую бабушку, которая даже не подозревала об опасности. Ее максимально быстро вывели на улицу, а затем вынесли баллон.

Женщина практически не пострадала, чего не скажешь о доме. Крыша здания сгорела почти полностью. К счастью, взрыва, благодаря слаженной работу пожарных, удалось избежать.