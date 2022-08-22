Опубликована программа Дня Российского флага в Красноярске в 2022 году. Фото: vk.com/krasnoyarskrf

День Российского флага в Красноярске 22 августа 2022 начали отмечать еще накануне. Как сообщает мэрия, уже в воскресенье Коммунальный мост, речной фонтан, вантовый мост и офисные здания на Ярыгинской набережной окрасились в цвета триколора. В администрации опубликовали программу праздника.

- городские часы «Биг Бен» будут исполнять российский гимн каждые три часа – с 09:00 до 21:00;

- с 12:00 волонтеры будут раздавать всем ленточки с флагом на площади Мира;

- российский флаг развернут на скале «Красный гребень» и на скале «Перья» на «Красноярских Столбах»;

- в 11:00 часов в сквере «Серебряный» пройдет выставка мотоциклов;

- в 17:00 часов пройдет флешмоб у ДК 1 мая. Желающим предложат выстроиться буквой Z с триколором в руках;

- в 18:00 камерный хор исполнит российские эстрадные песни на Центральной набережной;

- флагами РФ украсят автобусы, трамвай и троллейбусы.