Фото: Мария ЛЕНЦ

Более двух недель длилось голосование за участников фотоконкурса «Улыбнись лету -2022!» на сайте «Комсомольской правды» - Красноярск. Каждому из 70 конкурсантов хотелось блеснуть своей летней улыбкой и войти в тройку победителей.

И сегодня мы готовы озвучить имена победителей!

Первое место заняла Зульфия Скапенко из Норильска - 579 голосов. И вот как она подписала свою конкурсную фотографию: «Нафото мои доченьки, Диана и Элина. Оно было сделано во время семейной прогулки по городу. Спасибо Норильску, что побаловал теплыми деньками!».

Зульфия Скапенко

На втором месте Дмитрий Калинкин из Красноярска – за фотографию юного улыбчивого археолога отдали 558 голосов.

Дмитрий Калинкин

Третье место у Натальи Желтоуховой из Назарово – за фотографию, на которой запечатлена ее трехлетняя дочь Вероника, проголосовали 474 раза. В описании подробности: «Фотография сделана в поселке Новоселово на берегу Енисея в ожидании парома, после активного отдыха».

Наталья Желтоухова

Поздравляем победителей и приглашаем за подарками и дипломами 22 августа с 10 до 18.00 в пресс-центр «Комсомолки» по адресу: Никитина, 3 Б.

Благодарим всех, кто активно участвовал в нашем конкурсе! Скачать диплом участника можно будет на странице конкурса также начиная с 22 августа 2022 года.

Посмотреть на фотографии наших участников можно здесь!