Опубликована схема перекрытия дорог в Красноярске на День города-2022 Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже на следующей неделе в центре города изменится схема движения и парковки. Перекрытие дорог в Красноярске на День города-2022 будет следующим.

На левом берегу с 22:00 часов 24 августа по 23:00 27 августа будет запрещена остановка и парковка на следующих участках в Красноярске

- от Каратанова до проспекта Мира;

- на Ленина - от Каратанова до Белинского;

- от Конституции СССР до набережной Енисея (с 08:00 25 здесь будет перекрыто движение транспорта полностью);

- на Каратанова – от Маркса до Ленина;

- съезд на набережную по Маркса в районе Виноградовского моста (с 08:00 25 здесь будет перекрыто движение транспорта полностью);

- парковка на Площади Мира с восточной стороны.

Кроме того, на выходных продолжит действовать уже традиционная схема движения к проекту «В центре Мира».

Схема перекрытия "В центре Мира": мэрия Красноярска

На правом берегу перекроют следующие участки дорог:

- 27 августа перекроют проезды вдоль бульвара Маяковского и сквозные проезды к нему на Вавилова, а также на переулках Якорный и Вузовский. 28 августа проезд по Вавилова откроют. Также 27 августа на Вавилова - от Затонской до Вузовского полностью закроют проезд общественного транспорта, в обе стороны автобусы будут ходить по Красрабу;

- 25 августа будет закрыта парковка на улице Юности в районе стелы "Город трудовой доблести".

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