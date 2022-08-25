Опубликована схема перекрытия дорог в Красноярске на День города-2022
Фото: Мария ЛЕНЦ
Уже на следующей неделе в центре города изменится схема движения и парковки. Перекрытие дорог в Красноярске на День города-2022 будет следующим.
- от Каратанова до проспекта Мира;
- на Ленина - от Каратанова до Белинского;
- от Конституции СССР до набережной Енисея (с 08:00 25 здесь будет перекрыто движение транспорта полностью);
- на Каратанова – от Маркса до Ленина;
- съезд на набережную по Маркса в районе Виноградовского моста (с 08:00 25 здесь будет перекрыто движение транспорта полностью);
- парковка на Площади Мира с восточной стороны.
Кроме того, на выходных продолжит действовать уже традиционная схема движения к проекту «В центре Мира».
Схема перекрытия "В центре Мира": мэрия Красноярска
- 27 августа перекроют проезды вдоль бульвара Маяковского и сквозные проезды к нему на Вавилова, а также на переулках Якорный и Вузовский. 28 августа проезд по Вавилова откроют. Также 27 августа на Вавилова - от Затонской до Вузовского полностью закроют проезд общественного транспорта, в обе стороны автобусы будут ходить по Красрабу;
- 25 августа будет закрыта парковка на улице Юности в районе стелы "Город трудовой доблести".
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