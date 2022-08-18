В Красноярске из-за подозрительного предмета срочно эвакуировали жилой дом

Фото: читательница "КП Красноярск"

В Красноярске спасатели эвакуировали жилой дом на Мартынова, 43. Как рассказала читательница «КП - Красноярск», причиной срочной эвакуации стал некий подозрительный предмет, который обнаружили на 17-м этаже дома. Всех жильцов вывели на улицу, сейчас в здании работают сотрудники МЧС.

Фото: читательница "КП Красноярск"

– Спасатели бегают по дому, стучат по дверям. Говорят срочно выбегайте, срочно на улицу, - рассказала женщина.

Рядом с домом находится стоят машина пожарных и реанимации. Также приехали кинологи, они обследуют подозрительный предмет.

Отметим, что в доме всего 17 этажей, к тому же здание соседствует с несколькими другими домами, в том числе 14-этажной высоткой на Мартынова, 45. Дом из числа новых и не подключен к газу.