В Красноярске рушится аварийный заселенный дом

Фото: Ася ЖУКОВА

В Красноярске буквально на глазах рассыпается аварийный жилой дом. Все бы ничего, но в нем по-прежнему живут люди: дом уже пять лет признан аварийным, но в графике на расселение он стоит аж на 2030 год. А пока жильцы аварийного дома №7 на Калинина продолжают жить в здании, которое выглядит словно после бомбежки.

Фото: Ася ЖУКОВА

Корреспондент «КП - Красноярск» побывал по этому адресу и воочию убедился, что местные жители ничуть не преувеличивают масштабы проблемы. На месте нас ожидали гигантские трещины в стенах и выпадающий кусками фасад. Местами дом буквально просел – самые серьезные участки местные службы огородили деревянными баррикадами с сигнальной лентой.

Фото: Ася ЖУКОВА

Часть фасада рабочие попытались укрепить, правда выглядит деревянная конструкция ненадежно, как и сам дом. Часть осыпающейся стены держится, по сути, на нескольких дощечках.

У жильцов есть альтернатива – на время переехать в так называемый маневренный фонд, пока им не предоставят квартиру на переселение. Однако местные не торопятся менять аварийное жилье на временное – возможно из-за опасений лишиться положенной им квартиры, а может, просто не хотят жить не в родных стенах.

Фото: Ася ЖУКОВА

Тем не менее, опасаться жильцам нечего. По закону, переселение в маневренный фонд не означает лишения прав на квартиру – как только подойдет очередь на расселение аварийного здания на Калинина, красноярцам предоставят новое жилище, где бы они в этот момент не проживали. Осталось лишь объяснить это жильцам, которые каждый день буквально рискуют жизнью не выходя из квартир.