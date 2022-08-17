В Роспотребнадзоре рассказали, вернется ли масочный режим и QR-коды в Красноярский край Фото: Мария ЛЕНЦ

В краевом Роспотребнадзоре рассказали, когда ждать возвращения масочного режима в Красноярский край. 17 августа в регионе выявили еще 613 случаев заражения.

В ведомстве «КП-Красноярск» рассказали, что на данный момент никаких рекомендаций по возвращению ограничений не планируется:

- На сегодняшний день все носит рекомендательный характер. Роспотребнадзор не прогнозирует, а анализирует то, что есть, и уже по ситуации даем рекомендации губернатору о внесении ограничений. Сейчас нет необходимости что-то вводить.

То же самое касается и возвращения QR-кодов. Пока их возвращение не планируется, по крайней мере, в ближайшее время. Но в Роспотребнадзоре отметили, что все находится под контролем.

Позитивный настрой объясняется тем, что 90% из всех штаммов коронавируса в Красноярском крае занимают варианты «Омикрона» ВА.4/ВА.5. За последнюю неделю их доля занимает 90%. Они отличаются большей заразностью, но переносятся в более легкой форме:

- Госпитализация большинству не требуется. Проще говоря, омикрон превратился в сезонное ОРВИ, - пояснили в Роспотребнадзоре.

Впрочем, специалисты напоминают, что хоть и ношение масок носит лишь рекомендательный характер, надевая СИЗы, мы защищаем наших родных, бабушек и дедушек, наших детей. Борьба с вирусом — общая ответственность: каждый сможет быть уверен в своей безопасности только тогда, когда он будет абсолютно уверен в окружающих.