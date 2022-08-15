Красноярцам рассказали, почему маркетплейсы имеют право снимать деньги за возврат товара Фото: Мария ЛЕНЦ

Должны или нет списывать деньги с покупателя, если тот отказался от заказанного товара? Не так давно вся логистика для заказчиков в популярных российских маркеплейсах была бесплатной. Но с некоторых пор один из них ввел новые правила: доставка до покупателя – бесплатно. Но если вдруг он передумал и отказался забирать товар (не понравился цвет, размер, фасон, ручка не та, пуговички неперламутровые), будь добр, заплати тысячу рублей. Одним словом, в соцсетях это стали активно обсуждать. И недовольных оказалось много.

Законно ли это. Глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев сделал пояснение в своем телеграм-канале по этому поводу:

- Данное условие не является нарушением законодательства. Действительно, если товар по каким-либо параметрам не подошел, то покупатель вправе от него отказаться. В этом случае, продавец обязан в течение 10 дней вернуть стоимость, но за исключением расходов на доставку возвращенного товара от потребителя. Это регламентируется частью 4 статьи 26.1 Закона о защите прав потребителей.

Если покупатель не согласен, он имеет полное право направить письменную претензию продавцу. Не понравится ответ – обратиться в суд. Однако, поясняет Дмитрий Горяев, расходы за возврат должны рассчитываться для каждого конкретного случая индивидуально.

Есть еще одно важное обстоятельство: если товар некачественный, и это будет доказано – все расходы продавец обязан будет взять на себя.